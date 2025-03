ESTADO DE SAÚDE

Papa Francisco deverá 'reaprender a falar'; entenda

Pontífice está internado há mais de 1 mês em hospital italiano após diagnóstico de pneumonia bilateral

Com os exercícios, Francisco vem recuperando as forças e até foi fotografado recentemente , sentado em uma cadeira de rodas, rezando em frente a um altar (imagem que abre esta matéria).>

Dias antes da foto, o papa também teve um áudio divulgado pelo Vaticano. Nele, Francisco agradeceu aos fiéis pelas orações e disse que os acompanha do hospital, onde está internado desde o dia 14 de fevereiro. Em espanhol e com dificuldade na voz, Francisco agradeceu ainda a vigília na Praça São Pedro, no Vaticano, onde os fiéis rezam pela recuperação de sua saúde. Foi a primeira manifestação desde a internação do papa.>