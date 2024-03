ESGOTOS CHEIOS DE DROGAS

Peixes e crustáceos do Reino Unido estão 'cheios de cocaína' após vazamentos de esgoto

Resíduos de drogas usadas pelos britânicos chegam ao oceano e afetam amplamente a vida marinha

Publicado em 28 de março de 2024 às 20:54

Alex Ford, biólogo marinho da Universidade de Portsmouth, diz que peixes e crustáceos na costa do Reino Unido estão 'cheios de cocaína' Crédito: Reprodução/X

A costa do Reino Unido está repleta de animais marinhos contaminados, graças às tempestades que atingiram o país no último ano e despejaram esgotos cheios de drogas no mar. Entre eles, peixes e crustáceos estão "cheios de cocaína" no corpo, bem como outras substâncias, incluindo pílulas anticoncepcionais e antidepressivos, contou reportagem do "Daily Star".

Na quarta-feira (27), a Agência Ambiental revelou que houve 464.056 vazamentos de esgoto na Inglaterra em 2023, um aumento de 54% em relação a 2022. As informações são do jornal Extra.

Estes derrames significam que o que os britânicos colocam dentro dos seus corpos acaba no mar e na vida marinha. Já que os britânicos consomem mais cocaína do que em qualquer outro país da Europa e que as taxas de consumo no Reino Unido são mais elevadas do que no México e na Colômbia, animais que vivem nas costas do país estão recebendo o "efeito colateral" do consumo desenfreado.

"A estação de tratamento de esgoto atrás de nós recebe os resíduos de meio milhão de pessoas e, quando não consegue lidar com isso, joga-os diretamente aqui", disse o professor Alex Ford, biólogo marinho da Universidade de Portsmouth (Inglaterra), no porto de Langstone, em Hampshire, ao programa "Good Morning Britain", da ITV. Há tempos, ele tem analisado as águas ao redor do terminal portuário.