ACIDENTE

Prédio de dez andares desaba na Argentina

Bombeiros procuram sobreviventes

Da Redação

Publicado em 29 de outubro de 2024 às 09:45

Prédio fica em cidade turística na Argentina Crédito: Reprodução / Polícia

Um prédio de dez andares desabou em Villa Gesell, província de Buenos Aires, na Argentina, durante a madrugada desta terça-feira (29). Os bombeiros e policiais estão no local procurando sobreviventes nos escombros e as informações iniciais apontam que 79 pessoas desaparecidas. As informações são do jornal La Nación.

O acidente aconteceu no Apart Hotel Dubrovnik. O imóvel tem 38 anos. “O prédio tinha planta aprovada e licença de construção para elevador na frente do imóvel. O que caiu foi o fundo, que é uma torre com cerca de dez andares”, disse o responsável municipal. O desabamento ocorreu por volta das 00h30.

Parte do desabamento ainda afetou um prédio vizinho. Alguns pedreiros conseguiram correr antes do desmoronamento. "Aproximadamente 80% do edifício ruiu", informou o chefe da operação, Hugo Piriz.