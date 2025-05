RELIGIÃO

'Próximo papa não será uma xerox de Francisco. Deus gosta de originais', diz cardeal brasileiro

Conclave começa na próxima quarta (7)

O cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, afirmou neste domingo (4) que "o próximo papa não será uma xerox do papa Francisco". A declaração foi feita a um grupo de jornalistas depois de uma missa que celebrou na igreja de Sant’Andrea al Quirinale, da qual é titular em Roma, e dias antes do início do conclave, que começa na quarta-feira (7). >