Suprema Corte dos EUA autoriza detenção de pessoas baseada no sotaque

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 20:00
Agora agentes federais dos Estados Unidos podem deter pessoas para deportação baseado apenas no sotaque. É o que determina um pedido feito pelo Departamento de Justiça e acatado pela Suprema Corte do país.
O tribunal suspendeu uma decisão de um juiz federal que tinha proibido temporariamente este tipo de abordagem em pessoas, baseada no sotaque, raça ou etnia, sem "suspeita razoável" de que estão ilegalmente no país.
O pedido é mais uma ação do governo de Donald Trump para conseguir autorização da Suprema Corte para implementar políticas barradas por tribunais inferiores. A composição da Corte, com maioria conservadora, tem contribuído para um saldo positivo do governo.
Em sua campanha de reeleição, o atual presidente já prometia medidas mais rígidas contra imigrantes e desde que voltou à Casa Branca tem intensificado as ações de deportação.