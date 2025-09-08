IMIGRAÇÃO

Suprema Corte dos EUA autoriza detenção de pessoas baseada no sotaque

Decisão atende a pedido feito pelo Departamento de Justiça do país

Monique Lobo

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 20:00

Agentes do ICE, a polícia de imigração dos EUA Crédito: Divulgação/ICE

Agora agentes federais dos Estados Unidos podem deter pessoas para deportação baseado apenas no sotaque. É o que determina um pedido feito pelo Departamento de Justiça e acatado pela Suprema Corte do país.

O tribunal suspendeu uma decisão de um juiz federal que tinha proibido temporariamente este tipo de abordagem em pessoas, baseada no sotaque, raça ou etnia, sem "suspeita razoável" de que estão ilegalmente no país.

O pedido é mais uma ação do governo de Donald Trump para conseguir autorização da Suprema Corte para implementar políticas barradas por tribunais inferiores. A composição da Corte, com maioria conservadora, tem contribuído para um saldo positivo do governo.