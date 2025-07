DESESPERO

Tiktoker é morta com tiros na cabeça enquanto fazia live: ‘Atira em mim’

Keyla Andreina González Mercado tinha 28 anos

Millena Marques

Publicado em 30 de julho de 2025 às 09:58

Keyla Andreina González Mercado Crédito: Reprodução

A influenciadora digital e tiktoker Keyla Andreina González Mercado, de 28 anos, foi morta com dois tiros na cabeça enquanto fazia uma transmissão ao vivo no TikTok. O caso aconteceu na casa dela, em Guayaquil, no Equador, no último sábado (26). As informações são do Extra. >

De acordo com testemunhas, a influenciadora estava bebendo com uma amiga e o namorado, identificado como Manuel Andrés Álava Lázaro, quando, em tom de brincadeira, pediu para que ele atirasse nela. "Atira duas vezes em mim, eu te imploro, mas deixa eu ficar bêbada antes. Você vai me acertar duas vezes na cabeça, vai me matar de uma vez, eu não quero sofrer, duas na cabeça”, disse. >

A amiga foi ouvida dizendo "Não... Não..." durante a live. Em seguida, Keyla grita o nome de Manuel, antes de ser atingida pelos disparos. A amiga da influenciadora encerrou a transmissão e foi comunicar aos familiares de Keyla o episódio. >

Manuel tem quatro passagens pela polícia por roubo. Após atirar em Keyla, ele fugiu do local de moto. As forças de segurança ainda não o localizaram. >

Os familiares de Keyla disseram que ela era conhecida como uma mulher brincalhona. Eles acreditam que as provocações foram apenas uma brincadeira. "Só o conhecíamos de vista; nunca conversamos com ele", disse um familiar. "Pessoas que o conhecem nos disseram que ele tem uma tatuagem de lágrima no rosto e um fuzil no pescoço”, acrescentou. Estes símbolos são comumente associados a organizações criminosas e ao sistema prisional. >