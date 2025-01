NOS EUA

'Torre, viu isso?': a reação surpresa dos controladores ao ver acidente com avião

Conversas entre controladores de voo e tripulação de helicóptero foram divulgadas

Carol Neves

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 10:32

Vídeo mostra choque de avião com helicóptero Crédito: Reprodução

A torre de controle do Aeroporto Ronald Reagan gravou o momento em que um avião e um helicóptero se colidiram perto de Washington, nos EUA, na noite da quarta-feira (29). Durante a comunicação, um controlador questionou se o helicóptero Black Hawk (PAT-25) conseguia visualizar o avião CRJ (da American Airlines) pouco antes do acidente. Em seguida, foi dado um comando para que o helicóptero passasse por trás do avião. Pouco depois, um choque ocorreu e, no áudio, uma controladora exclamou "Oh meu Deus", antes que a ligação fosse cortada. >

O áudio obtido pelo site LiveATC.net registrou as últimas comunicações entre a tripulação do helicóptero, identificado como PAT25, e os controladores de tráfego aéreo, momentos antes da colisão com o jato Bombardier CRJ700.>

Às 20h47 de quarta-feira, o controlador perguntou: "PAT25, você consegue ver o CRJ? Passe atrás do CRJ". Pouco depois, outra aeronave entrou em contato com a torre, questionando: "Torre, você viu isso?", provavelmente referindo-se à colisão. Em resposta, o controlador redirecionou os aviões que se aproximavam da pista 33 do Aeroporto Nacional Reagan para realizar uma manobra de contorno. "Não sei se você entendeu o que aconteceu há pouco, mas houve uma colisão na aproximação da 33. Vamos fechar todas as operações por tempo indeterminado, se você quiser voltar até o portão", diz o controlador.>

O acidente ocorreu sobre o frio rio Potomac, próximo ao aeroporto. No áudio, um dos controladores pode ser ouvido dizendo: "Bateu, bateu, bateu, isso é um alerta três", logo após a explosão no ar.>

Acidente>

O acidente envolveu um avião comercial da American Airlines e um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA. Ambos caíram no rio Potomac, perto do Aeroporto Nacional Reagan. O avião transportava 60 passageiros e quatro tripulantes de Wichita (Kansas) para Washington, enquanto o helicóptero levava três soldados. Até o momento, 18 corpos foram resgatados e as autoridades informaram que não há indícios de que houve sobreviventes. >

Com o fechamento do aeroporto, os voos foram desviados para o Aeroporto Internacional Marshall de Baltimore, e todas as operações de pouso e decolagem foram suspensas. As buscas são complicadas pelo mau tempo e pela escuridão, com cerca de 300 equipes de emergência vasculhando as águas. >