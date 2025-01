EUA

Trump decreta fim da cidadania americana por direito de nascença

Expectativa é que nova medida seja alvo de batalha legal, por desafiar interpretação da Constituição do país

Em mais uma ação de seu pacote de medidas anti-imigração, o presidente Donald Trump assinou, na noite de segunda-feira (20), um decreto que visa acabar com a cidadania automática para bebês nascidos nos Estados Unidos de pais em situação ilegal no país. A medida reinterpreta a 14ª Emenda da Constituição, que atualmente garante a cidadania a qualquer pessoa nascida em solo norte-americano, independentemente da situação migratória dos pais.

O decreto determina que, a partir de 30 dias após sua assinatura, não será mais emitido nenhum documento de cidadania para filhos de imigrantes ilegais, caso a mãe não tenha status legal no país e o pai não seja cidadão norte-americano ou residente permanente legal. Também ficam excluídos da cidadania automática aqueles cujo pai ou mãe esteja no país legalmente, mas de forma temporária.

Durante seu discurso de posse, o novo presidente dos Estados Unidos declarou estado de emergência nacional na fronteira com o México e anunciou uma série de ações para combater a imigração ilegal. Entre as medidas estão o envio de tropas adicionais das Forças Armadas para a região e mudanças nas políticas de imigração.

Trump destacou várias ações que seriam implementadas, como a orientação para que as forças militares priorizem a segurança na fronteira e protejam a integridade territorial do país. Ele também determinou o fim da prática de "captura e soltura", que permite a liberação de migrantes enquanto aguardam uma audiência sobre seu pedido de asilo. O presidente anunciou ainda a suspensão do asilo e o fechamento da fronteira para imigrantes que ingressem ilegalmente.