DISPUTA

Trump diz que Estados Unidos entrarão em depressão caso Kamala vença as eleições

O candidato do Partido Republicano à Casa Branca, Donald Trump, disse que "este país irá à depressão no estilo 1929" se a democrata Kamala Harris vencer as eleições de novembro. "As pessoas não podem comprar uma casa porque os juros estão muito altos", afirmou o ex-presidente, em entrevista à Fox News