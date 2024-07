CAMPANHA POLÍTICA

Trump diz que vai mudar o tom após atentado: 'Esta é uma chance de unir o país inteiro'

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump falou, nesta segunda-feira (15), sobre o atentado que aconteceu no fim de semana durante um comício. Ele relatou que é uma experiência difícil de descrever.

Trump disse ainda que vai mudar o tom do discurso após o atentado. "Quero tentar unir nosso país, mas não sei se isso é possível. As pessoas estão muito divididas. Esta é uma chance de unir o país inteiro, até mesmo o mundo inteiro. O discurso será muito diferente, muito diferente do que teria sido dois dias atrás", afirmou.