INDONÉSIA

Turista chinesa morre após tropeçar e despencar em vulcão ativo para tirar foto

Uma turista chinesa de 31 anos morreu após despencar de uma altura de 75 metros depois de tropeçar ao se aproximar da beira de um vulcão ativo na Indonésia para tirar uma foto, no último sábado (20). As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

O casal tinha subido ao topo do vulcão ativo, conhecido pelo popular fenômeno do "fogo azul", para ver o nascer do sol. De acordo com o guia turístico, Huang inicialmente manteve uma distância segura da borda da cratera após ser alertada sobre os riscos de posar para fotos muito perto da abertura do vulcão.