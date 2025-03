ATAQUE EM MOSCOU

Ucrânia bombardeia a capital russa em maior ofensiva com drones da guerra

Alvos militares e do setor de energia foram atingidos nos bombardeios

Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, revelou que cinco cidades russas foram alvo dos bombardeios: Engels, Saratov, Kazan, Bryansk e Tula. Um oficial ucraniano, que preferiu permanecer anônimo, informou à Bloomberg que os alvos incluíam duas fábricas de produtos químicos nas regiões de Tula e Bryansk, um depósito de munição no campo de aviação de Engels e uma refinaria de petróleo da Rosneft PJSC em Saratov. Em Kazan, localizada a aproximadamente 1.000 km da fronteira, a fábrica de produtos químicos Orgsintez, descrita como "de importância direta para o complexo militar-industrial russo", foi danificada.>

Desde o início de 2024, a Ucrânia tem intensificado ataques com drones contra refinarias de petróleo russas, buscando reduzir o fornecimento de combustível para o Exército russo e cortar a receita de Moscou com exportações de petróleo. >

O Estado-Maior da Ucrânia descreveu o ataque como "o mais massivo contra as instalações militares dos ocupantes", destacando que os alvos estavam localizados a distâncias entre 200 e 1.100 km dentro do território russo. Nikolayevski Vanyok, um blogueiro ucraniano que analisa os ataques russos, classificou o bombardeio como "provavelmente um dos mais eficazes" do conflito, com "ataques dolorosos em complexos militares-industriais e infraestrutura de energia em locais que geralmente não são alvos frequentes".>