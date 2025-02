SAÚDE

Vaticano atualiza estado de saúde do Papa Francisco: 'Dormiu bem'

Pontífice está internado desde o dia 14 de fevereiro

Um novo boletim médico, emitido nesta terça-feira (25), atualizou o estado de saúde do Papa Francisco. De acordo com o Vaticano, o pontífice "dormiu bem" na última noite. As informações são do G1 Mundo. "O Papa descansou bem durante toda a noite", afirmou.>