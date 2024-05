Vaticano atualiza normas sobre aparições e fenômenos sobrenaturais

As normas publicadas do Dicastério para a Doutrina da Fé permitem uma interpretação mais moderada dos acontecimentos

Nesta sexta-feira (17), o Vaticano atualizou as regras sobre supostos fenômenos sobrenaturais ou aparições. O objetivo, segundo o documento, é evitar que fiéis sejam prejudicados.

As normas publicadas do Dicastério para a Doutrina da Fé permitem uma interpretação mais moderada dos acontecimentos. "Às vezes uma possível reação divina é confundida com pensamentos e fantasias humanas", disse em coletiva de imprensa o cardeal Víctor Manuel Fernández, responsável pelo Dicastério.