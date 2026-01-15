MUDANÇA

Veja quem será impactado pela suspensão de vistos de imigração dos EUA

Novos critérios serão adotados

Carol Neves

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 09:19

Visto dos EUA Crédito: Shutterstock

A suspensão do processamento de vistos de imigração pelos Estados Unidos muda, na prática, a vida de milhares de pessoas que planejavam morar permanentemente no país. A medida afeta diferentes perfis de imigrantes, desde famílias que aguardavam a reunião com parentes até profissionais já contratados por empresas americanas.

Segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos, a decisão suspende, por tempo indeterminado, o processamento de vistos de imigração - aqueles que permitem residência permanente no país - para cidadãos de 75 países, com início previsto para 21 de janeiro de 2026. O Brasil está incluído na lista.

A medida faz parte do endurecimento da política migratória do governo Donald Trump e tem como justificativa oficial reduzir o risco de que novos imigrantes se tornem dependentes de programas de assistência social financiados pelos contribuintes americanos. O órgão afirma que os países atingidos apresentam “taxas inaceitáveis” de uso de benefícios públicos após a chegada aos EUA, o que levou à revisão dos critérios de triagem e à paralisação temporária dos processos.

A seguir, veja quem entra diretamente na lista de impactados.

Cidadãos de países incluídos na restrição

Pessoas nascidas ou com cidadania dos 75 países atingidos pela decisão não poderão ter seus vistos de imigração analisados. Entre os países citados estão Somália, Haiti, Irã, Eritreia, Rússia, Afeganistão, Iraque, Egito, Nigéria, Iêmen e Tailândia. O Brasil também está incluído, conforme confirmação da Embaixada dos Estados Unidos.

Segundo o Departamento de Estado, esses países foram selecionados por apresentarem “taxas inaceitáveis” de uso de benefícios públicos após a chegada aos EUA.

Famílias que aguardavam reunião nos EUA

A paralisação atinge pedidos baseados em vínculos familiares. Processos de filhos, cônjuges, pais e irmãos de cidadãos americanos ou residentes permanentes legais ficam congelados.

Entram nesse grupo categorias como IR-1, CR-1, F1, F2, F3 e F4, que são usadas para obtenção do green card por meio de parentesco. Com a suspensão, a entrada e a regularização desses familiares ficam indefinidas.

Profissionais com oferta de emprego

Trabalhadores estrangeiros que receberam propostas de empresas americanas e dependem de vistos imigrantes baseados em emprego também serão afetados. Estão incluídas categorias como EB-1, EB-2 e EB-3.

Além dos profissionais, empresas nos Estados Unidos podem enfrentar dificuldades para contratar ou manter talentos estrangeiros desses países, já que os processos de imigração ficam bloqueados.

Pessoas com processos já em andamento

Quem já estava na fila não escapou da medida. Petições aprovadas ou em análise, como I-130 e I-140, terão o andamento interrompido.

Isso inclui candidatos que já passaram por entrevistas consulares, realizaram exames médicos e pagaram taxas obrigatórias. Todos esses processos ficam suspensos até nova determinação do Departamento de Estado.

Quem não entra na suspensão

A restrição não afeta vistos de curta duração. Autorizações para turismo e negócios, como B1/B2, seguem sendo emitidas normalmente, assim como o ESTA para países elegíveis.

Cidadãos de nações que não fazem parte da lista dos 75 — como países da União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Canadá — também não são impactados por essa medida específica.

O impacto na prática

A suspensão provoca separação familiar prolongada, perda de oportunidades profissionais, prejuízos financeiros e aumento da insegurança para quem aguardava a imigração legal. Para muitos, o processo agora entra em uma espera sem prazo definido.