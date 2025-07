RÚSSIA

Vídeo: médicos seguram paciente em cirurgia durante terremoto

Tremor causou alerta de tsunami em vários países; ondas chegaram ao Japão e Havaí

Médicos da cidade russa de Petropavlovsk-Kamchatsky enfrentaram um cenário extremo nesta quarta-feira (30), horário local, ao prosseguir com uma cirurgia enquanto um terremoto de magnitude 8,8 atingia a região . No Brasil, o tremor ocorreu na noite de terça-feira (29).>

Imagens divulgadas mostram a equipe médica segurando o paciente durante os momentos mais intensos do abalo sísmico. Apesar da força do terremoto, os profissionais não interromperam o procedimento.>

O ministro da Saúde local, Oleg Melnikov, destacou a atitude dos médicos em uma publicação nas redes sociais: "Apesar do perigo, os médicos mantiveram a calma e permaneceram com o paciente até o fim". Ele afirmou que a pessoa operada está fora de risco.>

Autoridades russas pediram que a população evitasse zonas costeiras. A cidade afetada tem aproximadamente 165 mil habitantes e está localizada no extremo leste do país, região conhecida por sua intensa atividade sísmica por estar dentro do Círculo de Fogo do Pacífico.>