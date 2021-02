10 estabelecimentos são interditados durante operação em Salvador

Dez estabelecimentos foram interditados e 16 eventos com aglomerações foram dispersados no fim de semana em Salvador, segundo balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur). Ao todo, foram vistoriados 1.126 estabelecimentos.

Foram interditados 7 bares em Águas Claras, Barra, Ribeira, Curuzu, Federação e Cajazeiras X, e três casa de eventos em Águas Claras, Sete de Abril e IAPI.

As aglomerações foram dispersadas em Itapuã, Barbalho, Ribeira, Federação, Garcia, Barra, IAPI, Cuzuru, Saramandaia, Trobogy, Matatu, Liberdade e Cosme de Farias.

As vistorias da operação foram realizadas nos bairros do Rio Vermelho, Piatã, Itapuã, Praia do Flamengo, Ondina, Barra, Garcia, Campo Grande, Dois de Julho, Horto Bela Vista, Barris, Politeama, Nazaré, Tororó, IAPI, Federação, Ribeira, Barbalho, Saúde, Centro, Pelourinho, Santo Antônio, Liberdade, Lapinha, Curuzu, Cidade Baixa, Baixa dos Sapateiros, Trobogy, Matatu, Luís Anselmo, Comércio, São Cristóvão, Mussurunga, Jardim das Margaridas, Cosme de Farias, Pau Miúdo, Cajazeiras X, Águas Claras, Sete de Abril, Saramandaia.