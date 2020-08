10 mil estudantes do Subúrbio serão testados para covid-19

Cerca de 10 mil estudantes do Subúrbio Ferroviário de Salvador, que integram a rede estadual de ensino, serão testados para covid-19 na semana que vem. A testagem ocorre antes da retomada das aulas, que estão suspensas desde março.

O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa, na npite desta quarta-feira (26), em edição do programa Papo Correria, com transmissão nas redes sociais. "Na próxima segunda-feira (31) vamos testar o Subúrbio de Salvador, nos colégios Estadual Raymundo Matta, Doutor Ailton Pinto De Andrade, Tereza Helena Mata Pires, Professor Aristides De Souza Oliveira, Democrático Bertholdo Cirilo dos Reis, Clériston Andrade, Josias De Almeida Melo, Sara Violeta de Mello Kertesz e Dalva Matos. A Secretaria de Educação vai divulgar a relação completa das escolas", disse o governador, apontando que inicialmente a ação ocorrerá em 12 instituições.

Além dos 10.392 alunos, também serão testados 224 funcionários dessas unidades de ensino, além de 487 professores, totalizando aproximadamente 11 mil pessoas que passarão pelo processo de testagem, que ocorrerá das 8h às 12h e das 14h às 16h. Cada escola terá um dia de programação para a ação e cada gestão convocará a sua comunidade escolar, de modo a evitar aglomerações.

O tipo de exame será o RT-PCR, que são os testes rápidos e que informam se a pessoa está com a doença ativa no momento. "Diferentemente das outras vezes, nas quais foram utilizados testes rápidos, a testagem feita no Subúrbio Ferroviário será do tipo PCR, de maior confiabilidade ainda, com coleta de material biológico, por meio de vias nasais", pontua Rui.

Apesar do teste ser um protocolo para a retomada das aulas, ainda não há data para que as escolas retomem suas atividades. "Vamos anunciar o retorno das aulas no momento adequado, mas estamos aguardando o declínio da taxa de novos casos e número de óbitos. Estamos olhando cidade por cidade, região por região", completou Rui Costa.

Infectados no sul da Bahia

A medida de testar a comunidade acadêmica também foi implantada em outras cidades baianas. Outras seis cidades já receberam o protocolo: Ipiaú, Itajuípe, Uruçuca, Itabuna, Ilhéus e Jequié.

De acordo com Rui Costa, os índices mais altos de infectados foram detectados no sul do estado, com 24% dos estudantes positivos para covid-19 em Ilhéus e 22% em Itabuna. O percentual dos demais municípios não foi divulgado.

Em Ilhéus foram 12.327 pessoas testadas, sendo 11.370 estudantes, 661 professores e 296 funcionários, localizados em 18 escolas, sendo quatro unidades indígenas. Já no município de Itabuna, a testagem aconteceu em 14 unidades escolares, contemplando 12.011 pessoas, sendo 11.224 estudantes, 580 professores e 207 funcionários.

"São localidades que registraram ou registram altos índices de contaminação e, para nossa surpresa, estamos registrando, em média, 12% [de taxa], com até 24% em Ilhéus e 22% em Itabuna, número muito alto, considerando que não chegamos ainda em 12%, muito menos em 24%, da população oficialmente contaminada", avaliou o governador.