10 séries com protagonistas pretas e inspiradoras

Precisamos falar sobre racismo e machismo, precisamos destacar mulheres em papéis de poder, precisamos disseminar as vozes de pretos e pretas. Postei um texto no meu Instagram falando mais sobre o tema e para quem quer estudar sobre os assuntos, séries de TV podem ser também excelentes meios (quando bem escolhidas).

Antes, entenda também o motivo de devermos utilizar a palavra ‘pretas/pretos’ e não mais ‘negras/negros’. O entendimento começou a surgir após Babu, participante do BBB20, trazer à tona o alerta. Mas, quais são todos os principais pontos por trás disso? Confira a explicação no texto rápido e importante do Portal Raízes.

Conheça, então, as vidas e atitudes inspiradoras de mulheres pretas em séries sobre casos reais ou fictícios, mas que sempre abordam críticas sociais de peso:

1. Queen Sugar ou How To Get Away With Murder

A série Queen Sugar acompanha a história de três irmãos: Nova Bordelon (Rutina Wesley), Charley Bordelon West (Dawn‑Lyen Gardner) e Ralph Angel Bordelon (Kofi Siriboe), que levam vidas muito distintas. Quando os três herdam do pai uma fazenda de 800 acres de cana-de-açúcar, Charley se muda para o interior do Louisiana com o filho adolescente Micah (Nicholas L. Ashe) para cuidar da herança. É aí que a sua vida precisa se reestruturar e novas relações passam a ser mais importantes do que ela imaginava.

lém de Charley, a trama apresenta diversas outras mulheres pretas que ganham destaque, como é o caso de Nova Bordelon. Ela é uma jornalista comprometida com o ativismo (ela é ativista do movimento Black Lives Matter) que está entrando em um relacionamento errado. Além disso, é bissexual e tenta ser uma pessoa voltada ao espiritualismo (atuando como curandeira espiritual).

Violet Borderlon (Tina Lifford) é outra personagem firme, que está com a guarda do filho de Ralph, um ex-presidiário que busca reconstruir sua vida e conseguir a tutela do pequeno. Enquanto isso, Darla (Bianca Lawson), a mãe da criança, está em uma clínica de reabilitação, tratando de uma dependência química.

E para quem quer um drama que traz ainda mais adrenalina, How To Get Away With Murder, a outra série aqui indicada, mistura suspense e mistério por toda a produção. Na obra, Annalise Keating (Viola Davis) é advogada da área criminal e professora de Direito em uma universidade de prestígio da Filadélfia. Sempre bem conceituada, ela é famosa pelos estudos em casos de homicídios.

Ao lado de cinco de seus ambiciosos alunos, ela acaba se envolvendo diretamente em um caso de assassinato enquanto tenta manter intacto seu casamento, manter a própria imagem e proteger os próprios estudantes.

Além da trama principal que envolve a série, outros casos de clientes de Annalise vão surgindo para serem resolvidos no decorrer. Brilhante, a profissional inspira e está sempre caçando soluções.

Queen Sugar:

➨ Onde assistir: Hulu (sem legendas)

➨ Gênero: Drama

➨ Lançamento: 2016

➨ Finalizada? Não. A quinta temporada está confirmada.

➨ Quantidade de temporadas: 5 (em torno de 15 episódios em cada).

➨ Nacionalidade: EUA.

How to Get Away with Murder:

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Gênero: Drama/suspense

➨ Lançamento: 2014

➨ Finalizada? Sim. Em 2020.

➨ Quantidade de temporadas: 6 (em torno de 15 episódios em cada).

➨ Nacionalidade: EUA.

2. Scandal ou Pequenos Incêndios Por Toda Parte

Scandal apresenta a ex-consultora de mídia do presidente americano, Oliva Pope (Kerry Washington), que dedica sua vida a proteger e defender as imagens de pessoas que estão passando por grandes escândalos. Ela mistura Relações Públicas, Direito e diversas profissões para trabalhar a reputação dos clientes.

Depois de deixar a Casa Branca, a poderosa abre sua própria empresa, mas ela parece não conseguir cortar completamente os laços com o passado. O grupo que ela une segue resolvendo situações que precisam ficar longe da mídia e da curiosidade do público.

Além das críticas ao racismo e de apresentar uma mulher preta no comando de tudo, a produção apresenta discussões sobre relacionamentos, ética e bastidores de grandes poderes. A trama, inclusive, não é daquelas que trazem um caso a cada episódio: vai muito além disso e constrói o desenrolar da vida da protagonista com inteligência.

Scandal já foi indicada na lista de 5 séries de diferentes estilos para inspirar a sua vida profissional.

Já na produção Pequenos Incêndios Por Toda Parte, a atriz Kerry Washington (a mesma de Scandal) volta a protagonizar. Pequenos Incêndios, porém, traz um foco ainda maior nas dicussões voltadas ao racismo e aos preconceitos alargados entre classes sociais.

A trama começa mostrando um incêncio na casa de Elena Richardson (Reese Witherspoon), que é fissurada em organização e em provar que segue os 'bons costumes' na pequena e rica cidade onde vive. Mas vamos acompanhar uma volta no tempo que mostra quando ela aluga a casa de hóspedes à Mia Warren (Kerry), uma artista solteira e enigmática que se muda para Shaker com sua filha adolescente. Em pouco tempo, a relação de desconfiança entre elas começa a crescer.

Pequenos Incêndios Por Toda Parte já foi indicada na lista de 5 livros que vão virar séries de TV em 2020.

Scandal:

➨ Onde assistir: Globoplay

➨ Gênero: Drama

➨ Lançamento: 2012 (foi até 2018)

➨ Finalizada? Sim.

➨ Quantidade de temporadas: 7 (em torno de 20 episódios em cada)

➨ Nacionalidade: EUA.

Pequenos Incêndios por Toda Parte:

➨ Onde assistir: Amazon Prime

➨ Gênero: Drama

➨ Lançamento: 2020

➨ Finalizada? Não há confirmação de segunda temporada.

➨ Quantidade de temporadas: 1 (com 8 episódios)

➨ Nacionalidade: EUA.

3. A Vida e a História de Madam C.J. Walker ou Hollywood

Octavia Spencer interpreta Madam C. J. Walker (ou Sarah Breedlove) na inspiradora minissérie da Netflix. Walker foi uma empreendedora americana, filantropa e ativista política e social. Ela é registrada pelo Guinness Book como a primeira mulher que se tornou milionária nos Estados Unidos.

Filha de escravos, a icônica teve que enfrentar diversos obstáculos (como racismo e a sociedade patriarcal) para alcançar seus objetivos. A produção vale a pena pelos detalhes do caso real, que trazem entrelinhas com lições hoje entendidas como enriquecedoras para quem quer, inclusive, melhorar a presença digital.

A Vida e a História de Madam C.J. Walker já foi indicada na lista de 5 séries de diferentes estilos para inspirar a sua vida profissional.

E para quem quer outra opção de minissérie, temos Hollywood, que se passa na era de ouro do cinema (após o fim da Segunda Guerra Mundial). Na obra, um ambicioso grupo de atores e cineastas tentam conquistar a fama e o sucesso, enfrentando as injustiças do sistema e preconceitos contra raça, gênero e sexualidade.

Na trama, a atriz Camille Washington, interpretada por Laura Harrier (que também esteve no filme Infiltrados na Klan), tem a missão de quebrar barreiras, se tornando a primeira protagonista negra de um blockbuster, bem na Era de Ouro do cinema americano. A produção é repleta de detalhes históricos e traz suas pitadas fictícias, mas sempre com acertos que trazem representatividade e alertas fundamentais para os novos tempos.

A Vida e a História de Madam C.J. Walker:

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Gênero: Drama biográfico

➨ Lançamento: 2020

➨ Finalizada? Sim.

➨ Quantidade de temporadas: 1 (com 4 episódios).

➨ Nacionalidade: EUA.

Hollywood:

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Gênero: Drama

➨ Lançamento: 2020

➨ Finalizada? Não há confirmação de segunda temporada.

➨ Quantidade de temporadas: 1 (com 7 episódios).

➨ Nacionalidade: EUA.

4. Pitch ou Cara Gente Branca

Em Pitch, Ginny Baker (Kylie Bunbury) é uma arremessadora que se torna a primeira mulher escalada para um time da Major League Baseball, a liga profissional de beisebol dos EUA. Ela desafia as probabilidades, o preconceito e precisa lidar com o assédio da mídia e a alta expectativa.

Já na trama Cara Gente Branca, baseada no filme de 2014 de mesmo nome, a satirização é meio principal para criar as críticas. A produção conta a história de Sam White (Logan Browning‎) e outros jovens pretos que estudam em uma universidade majoritariamente branca, nos EUA.

Depois de uma festa blackface organizada por um grupo de alunos brancos, várias tensões raciais se desenrolam no ambiente acadêmico. São 10 episódios, cada um mais focado em um determinado personagem (o melhor da primeira temporada foi dirigido por Barry Jenkins, que também assinou a direção do vencedor do Oscar Moonlight).

Pitch:

➨ Gênero: Drama

➨ Lançamento: 2016

➨ Finalizada? Sim (foi cancelada, tendo o desfecho na primeira temporada).

➨ Quantidade de temporadas: 1 (com 10 episódios).

➨ Nacionalidade: EUA.

Cara Gente Branca:

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Gênero: Comédia satírica

➨ Lançamento: 2017

➨ Finalizada? Não (terá ainda a quarta e última temporada)

➨ Quantidade de temporadas: 3 (com 10 episódios cada).

➨ Nacionalidade: EUA.

5. Chewing Gum ou Ela Quer Tudo

Chewing Gum é uma série de comédia que segue Tracey Gordon (Michaela Coel, que também é roteirista), uma garota de 24 anos virgem, religiosa e obcecada pela Beyoncé que está rapidamente descobrindo que quanto mais ela aprende sobre o mundo menos ela o entende.

A protagonista quer explorar mais sobre a vida sexual e pede ajuda de uma amiga com mais experiências. Tracey tenta lidar, então, com questões que todas as mulheres já passaram e/ou passam e, com muito drama e leveza, tenta tirar uma lição de cada problemática.

E para quem quer outra opção de série mais levinha, a segunda dica é Ela Quer Tudo, baseada no filme homônimo de 1986 e que apresenta Nola (DeWanda Wise), uma artista com mais de vinte anos que vive em Brooklyn e corre atrás dos seus sonhos. Além de cultivar amizades e focar no trabalho, ela passa a manter três relacionamentos amorosos: mas sempre com total franqueza entre eles todos. A série foi criada e tem produção executiva do cineasta Spike Lee.

Nola percebe aos poucos a dificuldade de optar por um dos parceiros. Mars (Anthony Ramos), o mano da quebrada, é o sujeito divertido que faz Nola rir até a barriga doer. Já Greer (Cleo Anthony) é refinado e espontâneo, enquanto Jamie (Lyriq Bent), da área de finanças, é um homem maduro e protetor. Sempre mostrando como é melhor ser honesta em tudo, a personagem mostra as dificuldades de ser mulher e preta enquanto aprende mais sobre a necessidade de abdicar para ter.

Chewing Gum:

➨ Gênero: Comédia

➨ Lançamento: 2015

➨ Finalizada? Sim (em 2017)

➨ Quantidade de temporadas: 2 (com 6 episódios cada).

➨ Nacionalidade: Reino Unido.

Ela Quer Tudo:

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Gênero: Comédia dramática

➨ Lançamento: 2017

➨ Finalizada? Sim (em 2019 foi cancelada).

➨ Quantidade de temporadas: 2 (em torno de 10 episódios em cada).

➨ Nacionalidade: EUA.