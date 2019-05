100% em casa, Bahia vai ter que mudar perfil em sequência fora

O Bahia começou bem o Brasileirão 2019. Os triunfos sobre Corinthians e Avaí deixaram o tricolor na quinta colocação, na zona de classificação à pré-Libertadores. Esse bom momento tem relação direta com o fator casa. Sob o comando de Roger Machado, o Bahia venceu todos os cinco jogos que fez na Fonte Nova. Nos números gerais, o tricolor perdeu apenas três dos 15 duelos que teve em seus domínios, todos ainda com Enderson Moreira.

Mas nas próximas rodadas o Esquadrão vai precisar se readaptar. O Bahia vai fazer três partidas em sequência longe de Salvador (duas pelo Brasileirão e uma pela Copa do Brasil). Por isso, o sinal de alerta está ligado entre os jogadores.

Desde que Roger assumiu o time, o Esquadrão ainda não venceu fora. Em três jogos, foram um empate e duas derrotas, a última para o Botafogo. No Engenhão, o Bahia tinha o jogo na mão, mas acabou levando a virada do alvinegro e tomou 3x2.

O baixo rendimento fora não é exclusividade do Bahia de Roger. No ano passado, o tricolor teve apenas 18% de aproveitamento fora de casa no Brasileirão.



Tempo

Para mudar esse panorama, Roger terá o tempo como aliado. Pela primeira vez desde que chegou ao Bahia, ele vai ter a semana inteira para se preparar para o próximo compromisso, contra o Athletico-PR, domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Na sequência, o tricolor encara o São Paulo duas vezes, pelo Brasileirão e Copa do Brasil, respectivamente.

“Faz 40 dias que eu estou aqui. E a gente não teve uma semana aberta para poder trabalhar e descansar. Foi muito audiovisual, orientação, muito pé de orelha para a gente conseguir atingir esse nível que está atingindo. Agora tem a semana aberta, para descansar”, comemorou Roger Machado.

Ontem, o elenco tricolor ganhou folga. O time volta aos treinos hoje, quando o atacante Arthur Caíke vai ser avaliado. Com um incômodo na coxa, ele é dúvida para a partida contra o Athletico.