12 dicas para fazer uma apresentação, live ou reunião fascinante

Como autora e palestrante, já sofri incontáveis vezes com o friozinho na barriga pouco antes de uma apresentação, entrevista ou reunião. Mas, com o passar dos anos, fui criando e captando estratégias para que esses momentos se tornassem cada vez mais leves e inesquecíveis, da forma mais positiva possível. Então, separei alguns desses principais tópicos para que você possa também ampliar horizontes e aprimorar os seus momentos profissionais. Confira os alertas e as técnicas:

➨ 1. Foque em treinar mais a parte inicial do seu conteúdo do que em gravar todas as outras. Dê atenção, principalmente, para a primeira linha da sua fala. Este processo vai ajudar para que todo o resto se desenrole melhor, já que começará mais à vontade e com mais segurança em relação ao que vai ser o pontapé dos seus argumentos.

➨ 2. Preste atenção nas palavras que está destacando nas suas frases. Analise a ênfase que dá a cada uma. Exemplo: na frase "comi uma banana", caso você fale a palavra "banana" em um tom mais alto, vai destacar o que comeu ("comi uma BANANA"); mas, caso destaque o "comi", você vai estar deixando claro que a informação mais importante daquela setença é a de que já se alimentou naquele dia (exemplo: "COMI, uma banana"). Logo, essa cautela na construção das suas entonações também deve ser levada em conta.

➨ 3. Grave-se para analisar se tem algum vício de linguagem ou outros pontos que podem ser melhorados. Assistir a si é sempre uma forma interessante de buscar evoluções. Anote esses pontos críticos e passe a trabalhar neles. Também aproveite e apresente-se para colegas, amigos e familiares, fazendo testes e buscando os ajustes necessários.

Caso tenha vícios de linguagem, perceba o quanto eles não costumam fazer diferença nas frases. Após, passe a dizimar eles do seu dia a dia e a anotá-los em post-its, blocos de notas e em mais locais que fiquem visíveis, para ajudar no seu processo de lembranças. Confira exemplos:

• Exemplo:

Fui à vila e comprei um lápis, aí depois fui no mercado e adquiri uma caneta.

• Se tirarmos o "aí":

Fui à vila e comprei um lápis, depois fui no mercado e adquiri uma caneta.

• Mais um exemplo:

A gente sabe da importância de buscar referências, né? Depois de muito refletir sobre isso, passei a ler mais.

• Se tirarmos o "né?":

A gente sabe da importância de buscar referências. Depois de muito refletir sobre isso, passei a ler mais.

As frases ficam mais limpas e consistentes.

➨ 4. Gere respiros durante a sua apresentação. Para deixar o momento dinâmico, inclua trechos de filmes, vídeos, ilustrações, frases impactantes e outros formatos diferentes que vão se intercalando.

Também é importante levantar, mudar de posição e fazer com que o próprio público precise mudar a postura (ao criar atividades interativas, por exemplo). Bater palma ou gerar uma 'quebra de expectativa' nesses sentidos também é algo positivo.

É importante lembrar que o ser humano só consegue manter o foco firmemente em uma única coisa por, no máximo, 20 minutos. A educadora e pesquisadora americana Tracey Tokuhama-Espinosa, de 47 anos, revela que a capacidade do aluno de reter informações se esgota, muitas vezes, em apenas 10 minutos.



➨ 5. Seja direto e divida bem os momentos da sua apresentação. Separe o seu conteúdo em temas e só comece a incluir uma temática diferente depois de concluir o principal sobre a outra. Pense como se fosse em um post do Instagram: se for fazer um post sobre árvore de Natal, foque no que tem a ver com a árvore. Não fique divagando sobre família, amor, ano novo e por aí vai. Deixe as reflexões sobre esses outros conteúdos para outros posts, ainda que possa citá-los rapidamente no texto sobre a árvore.

Dentro disso, lembre, ainda, que todas as suas frases precisam ter começo, meio e fim. Se começar a abrir parênteses, lembre de fechá-los. E, de preferência, não os abra: conclua sua fala para iniciar a próxima.

Além de tal alerta, lembre de escrever tudo o que vai abordar e, após, organize as ideias em tópicos – seguindo ordem em que vai colocar as informações no momento da apresentação ou da conversa. Fique com os tópicos anotados em mãos (ou os coloque na apresentação visual). Isso vai servir como guia.

➨ 6. Lembre de começar cada novo assunto/tema com algo que gere curiosidade ou empolgação, despertando a atenção do público a cada nova etapa da sua apresentação.



A melhor pedida para isso é contar uma história (de forma resumida), seja de uma experiência sua ou de um case que estudou sobre. Tudo o que é inusitado, que soa inovador e/ou que envolve superação e aspectos muito pessoais da vida de alguém (o poder da vulnerabilidade, por exemplo), costuma cativar, prender a atenção e não ser esquecido.

Lembre, nesses casos, de usar o humor com a moderação ideal para o contexto. Piadas apenas se não faltarem com o respeito a alguém.

➨ 7. Amplie o seu vocabulário. Assim, conseguirá formular frases com mais confiança e agilidade, além de gerar mais argumentos com rapidez e de ampliar diversos outros pontos positivos – os quais causam mais poder convencimento. Para essa empreitada, algumas dicas são:

• Pesquise por sinônimos, rimas e significados de palavras.

• Utilize aplicativos como o Words of Wonders, que é de caça-palavras.Também é válido pesquisar por: Jogando Gramática, Acentuando e Jogar Português.

• Tente buscar conteúdos de temas que gosta em formatos escritos (se assiste vídeos sobre futebol, por exemplo, passe a ler matérias em jornais confiáveis).

• Tente escrever em estilos diferentes, buscando palavras novas para encaixar nos conteúdos. Uma boa pedida também é ler obras de gêneros diferenciados.

• Pesquise sobre a formação de palavras.

• Coloque em prática as palavras aprendidas, as utilizando no cotidiano.

• Converse com pessoas de variados estilos/gostos/realidades.

➨ 8. Dê dicas realmente práticas. Lembre que o foco de um bom conteúdo é gerar uma mudança de atitude para quem o recebe. Mostre como o público pode incluir aquilo no dia a dia e deixe claro os ganhos e as mudanças que cada um terá na vida a partir disso. Inclusive, é fundamental fazer boas analogias, dar exemplos diversos e levar dados ou falas de pessoas com autoridade na área – que comprovem o que você está informando.

➨ 9. Quanto mais contamos sobre algo, mais apreendemos, aprendemos e encontramos novas formas de explicar, além de irmos lembrando de pontos que queremos acrescentar ou de mais ideias (que vão chegando enquanto vamos explicando). Então, destrinche sobre os assuntos para pessoas próximas.

➨ 10. Interaja com a plateia. Faça perguntas, crie jogos, elabora uma atividade prática a ser realizada em algum momento. Faça com que haja essa movimentação em que o público vai poder participar e, de preferência, não apenas fazendo perguntas.

➨ 11. Não esqueça de cuidar da sua postura. Ela pode ajudar no crescimento da sua autoconfiança e pode, ainda, passar mais sensação de sapiência para o público. Confira as dicas que já deixei para que passe mais confiança através da sua postura.

➨ 12. Assista a palestras que podem servir de inspiração para você. Ted Talks e Endeavor são excelentes projetos para seguir. Eles divulgam vídeos de variadas apresentações.

Observação final: lembre de checar todos os aspectos técnicos horas antes da apresentação. Se for uma live, teste ângulo, microfone e afins.