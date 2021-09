13 mandados de busca e apreensão são cumpridos contra ex-servidores do Detran

Treze mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências de ex-funcionários e na sede do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran) pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) na manhã desta quinta-feira (30). A 'Operação Santaluz' investiga ex-funcionários envolvidos em falsificação de sentenças de defesa de infração de trânsito.

Computadores, celulares e documentos foram recolhidos tanto nas residências quanto na sede do Detran, em Salvador. "Contabilizamos que um dos alvos, uma mulher, recebeu R$ 250 mil em falsificação de sentenças. Todas as contas bancárias para onde o dinheiro era encaminhado pertenciam a terceiros, com endereços tanto em Salvador quanto no município de Santaluz", disse a titular do Dececap, delegada Márcia Pereira.

Durante o mandado de busca e apreensão em um dos endereços da ex-servidora, um cachorro e dois gatos foram encontrados abandonados há cerca de oito dias, sem água e comida. Os animais foram encaminhados pelos policiais para o veterinário, e a mulher também responderá por maus tratos.

A Operação Santaluz integra o ciclo de operações Cangalha, que consiste em uma série de ações de enfrentamento a organizações criminosas em todo o Nordeste do Brasil, através da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça (SEOPI/MJ).