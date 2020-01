1,3 milhão de pessoas visitaram iluminação de Natal do Campo Grande

A iluminação de Natal de Salvador foi um sucesso mais uma vez. Neste ano, a decoração da Praça do Campo Grande reuniu 1,3 milhão de visitantes, segundo levantamento da Diretoria de Iluminação da Prefeitura, responsável pela iniciativa.

Ao todo, foram quatro meses de planejamento para decidir como a praça seria iluminada. Um dos pontos preferidos dos visitantes foi a casa do Papai Noel, que recebeu 150 mil pessoas. Outra atração que despertou o interesse da criançada foi o Globo de Neve, que atraiu 15 mil pequenos que se divertiram com o efeito da neve artificial.

Além de muita luz e atrações, o Natal Salvador teve apresentações diárias. Foram 92 atrações de diferentes instituições, entre escolas municipais e bandas de igrejas, da Guarda Civil Municipal, Aeronáutica e do Exército, espetáculos em libras, teatrais, de dança ou corais - foram mais de 100 horas de entretenimento.

O Natal do Campo Grande teve ainda a Vila Natalina com 18 barraquinhas de artesanatos, artigos religiosos e gastronomia, além da árvore central de luzes dançantes em LED e a Catedral de Luz e Som, com 22 arcos e 20 mil metros de corda luminosa.

Outros bairros

O Natal Salvador também atraiu visitantes nas outras 35 locais que receberam iluminação natalina, como as avenidas Bonocô, Garibaldi, Sete, Suburbana e Vasco da Gama.

Bairros como Baixa dos Sapateiros, Baixinha de Santo Antônio, Bonfim, Caminho de Areia, Centenário, Barra, Ondina, Dique do Tororó, Pituba, Ribeira, Fazenda Grande II e Imbuí também ficaram enfeitados. Além disso, o Forte Santa Maria, Largo da Mariquita, Largo do Tanque, Morro do Cristo, Rua Chile, Rua da Misericórdia, Rua Direta do Uruguai, Terreiro de Jesus, Vale das Pedrinhas, Cruzeiro de São Francisco e Canal do Bate Estaca também ganharam luzes em LED.

No total, 20 praças foram iluminadas. Foram espalhadas pela cidade 6,2 milhões de microlâmpadas em LED, 500 árvores enroladas e cerca de 750 peças luminosas em postes.

Quem gostou, pode esperar ainda mais para o fim deste ano. O plano da Prefeitura para 2020 é aumentar ainda mais o número de praças e avenidas iluminadas no Natal.