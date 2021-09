19 funcionários da Vale são resgatados de mina no Canadá

Dezenove trabalhadores da Vale que ficaram presos em uma mina subterrânea em Totten, no Canadá, foram resgatados nesta terça-feira (19), informou a Vale. Ao todo, 39 funcionários ficaram presos depois de um acidente com uma pá escavadeira na tarde do domingo (26).

A previsão é que os demais empregados que ainda estão presos cheguem à superfície "ainda nesta manhã", usando um sistema de escadas de saída secundária, diz a Vale.

A empresa produz níquel na mina em Sudbury, em Ontário, no Canadá.

Acidente

Os trabalhadores acabaram ficando preso depois de acidente com uma pá escavadeira que era transportada pelo acesso, mas se desprendeu e bloqueou a abertura. Com isso, os empregados não conseguiam sair.

A valee disse em nota que houve "danos no eixo que abriga o meio de transporte (espécie de elevador) entre a superfície e o solo".

Os funcionários foram até postos de refúgio subterrâneos, seguindo os procedimentos padrão da empresa.

Leia a nota da Vale na íntegra:

A Vale informa que o retorno dos empregados à superfície na mina Totten em Sudbury, Ontário, Canadá continua nesta manhã após a subida bem sucedida de muitos deles durante a noite. Dezenove pessoas já voltaram à superfície no início desta manhã e o restante está a caminho.

No domingo, 39 empregados não puderam sair da mina devido a danos no eixo que abriga o meio de transporte (espécie de elevador) entre a superfície e o subsolo. Enquanto as condições no eixo eram avaliadas, os empregados se dirigiam a estações de refúgio subterrâneas como parte dos procedimentos padrão da empresa.

No domingo à noite, eles começaram a chegar à superfície por meio de um sistema de escada de saída secundária.

“Agradecemos aos empregados afetados por sua paciência e perseverança e às equipes de resgate de minas por sua dedicação e apoio incansáveis”, disse Gord Gilpin, Chefe de Operações de Mineração das Operações da Vale em Ontário. “Este tem sido um esforço de equipe incrível.”

Os demais empregados devem chegar à superfície ainda nesta manhã. Os que já voltaram à superfície estão saudáveis e estão ansiosos para voltar para casa.

A saída dos empregados está sendo apoiada pela equipe de resgate de minas da Vale e pela Ontario Mine Rescue.