1ª dose da vacina contra covid-19 será retomada neste sábado; veja públicos

A aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 será retomada neste sábado (17) em Salvador. A campanha volta com a imunização dos idosos que têm 61 anos ou mais, informou o prefeito Bruno Reis, durante entrevista coletiva.

No sábado, de 8h às 12h, serão vacinados os nascidos entre janeiro e 17 de abril de 1690. Das 13h às 18h, serão contemplados os nascidos entre 17 de abril e 17 de julho de 1960.

Já no domingo (18), será a vez dos nascidos entre 18 de julho e 18 de outubro de 1960.

Na segunda-feira (19), serão incluídos outros públicos de vacinação, entre as 8h e as 12h doulas e trabalhadores de saúde, força de segurança com mais de 50 anos, pacientes renais crônicos e o remanescente dos idosos no fim de semana.

Já das 13h às 21h da segunda, será a vez da vacinação dos nascidos entre 19 de outubro de 1960 e 19 de janeiro de 1961.

Demais públicos

O avanço na vacinação só deve acontecer após o fim da imunização dos idosos, segundo o prefeito Bruno Reis. "A nossa expectativa é de, já na semana que vem, começar a vacinar outras comorbidades e os profissionais de educação de 55 a 59 [anos]", disse.

Ainda de acordo com ele, a partir disso, será possível retomar as aulas presenciais em Salvador. "Tenha certeza que sim, é um passo importantíssimo. Meu desejo é, quando concluída a vacinação dos trabalhadores de mais 55 anos, voltar as aulas presenciais. Nós vamos começar a vacinação dos trabalhadores de educação assim que acabar a dos idosos. Dependemos da chegada de novas doses. Se tivermos vacinas, queremos imunizar os profissionais de educação até o próximo domingo", completou.

