2020 não acabou: como ganhar dinheiro neste ano vendendo pela internet

2020 tem sido um ano difícil para todos os comerciantes? Veja bem: alguns empreendedores se lançaram pela primeira vez ou fortaleceram o seu negócio na internet e conseguiram ter bons resultados.

A verdade é que o ano ainda não acabou, e teremos aí pela frente a Black Friday em novembro e principalmente o Natal, em dezembro. E se você organizar direitinho, dá para vender utilizando a tecnologia a seu favor.

Nesse podcast, trazemos dicas e orientações de como planejar as suas vendas pela internet, montar o seu site e sua loja virtual, organizar estoque, divulgar o seu produto nas redes sociais e como receber pagamentos com segurança.

Também trazemos experiências de empreendedoras que fortaleceram suas marcas na internet durante a pandemia e, graças a essa presença digital, estão projetando um final do ano de boas vendas.

E se você quiser um passo a passo completo, assista às quatro lives de E-Commerce, promovidas pelo Correio em parceria com WIX. Os programas estão na aba IGTV do perfil de Instagram do Correio (@correio24horas).

Para esse podcast, ouvimos as empreendedoras Fernanda Brito, da marca de cosméticos BioEscolha (@bioescolhacosmeticos); e Jéssica Ribeiro, da marca de roupas femininas Amará (@voceamara).

Também conversamos com Sara Grunbaum, gerente de marketing internacional do WIX, que trouxe dicas de como divulgar sua empresa e como montar sua loja virtual.

As lives e-commerce realizadas pelo Jornal Correio contam com a parceria do WIX.

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

