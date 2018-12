20ª edição: Festival de Verão e Fera Palace juntos para baianos e turistas

Baianos e turistas que quiserem uma experiência diferente para viver durante o Festival de Verão, que em 2019 está em sua 20ª edição, tem uma opção no Fera Palace Hotel, localizado na Rua Chile, Centro de Salvador. O empreendimento firmou uma parceira com o evento e entre os dias 8 e 9 – quando mais de 13 atrações musicais vão se apresentar na Arena Fonte Nova – oferece pacotes especiais de hospedagem que inclui transporte gratuito para ida e volta para o local dos shows. Segundo o hotel, as hospedagens podem ser feitas com ou sem compra do ingresso para o festival e que dão acesso ao Lounge Fly, apontado com o espaço mais exclusivo do evento e que tem DJs e Open Bar exclusivos. Em relação ao transfer para o festival, serão quatro horários de saída a cada 45 minutos a partir das 14h e seis horários de retorno a cada 45 minutos a partir das 21h.

Centro Antigo - O hotel tem dois tipos de pacote, o Fera Basic e o Fera Premium. O primeiro tem tarifa a partir de R$ 437, diária para duas pessoas, com café da manhã e transfer. Já no segundo, a diária para duas pessoas é a partir de R$ 1.037, com café da manhã, transfer para o local do show e dois ingressos para o Lounge Fly. O Fera Palace, por si só, já é um empreendimento diferenciado. É considerado o primeiro hotel de luxo do Centro Antigo de Salvador, e resgata um dos maiores ícones da região, o Hotel Palace, inaugurado em 1934 com o arquitetura triangular herdada do Flatiron Building, em Nova York. No térreo abrigou a loja O Adamastor, do pai do cineasta Glauber Rocha, que foi homenageado na reconstrução do prédio com o nome do restaurante do novo hotel. Foi uma preocupação das obras de revitalização, preservar a fachada histórica e evidenciar os elementos mais emblemáticos da arquitetura e decoração originais.



Micro e pequenas baianas mantêm saldo positivo na geração de empregos



Pelo décimo mês consecutivo, as micro e pequenas empresa baianas tiveram saldo positivo na geração de empregos, segundo levantamento do Sebrae realizado a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No mês de outubro, só no estado, foram gerados por esses empreendimentos 2.352 novos postos de trabalho. No ranking de geração de empregos por micro e pequenos negócios entre os estados do Nordeste, a Bahia ficou ainda em segundo lugar, atrás apenas do Ceará, com 2.885. Enquanto isso, as médias e grandes tiveram saldo negativo de 1.371. O setor de Comércio foi o que mais contratou no mês de outubro, com 1.108 postos, seguido pelo de serviços (814) e pelo agropecuário (197). No acumulado de janeiro a outubro, ainda de acordo com o Caged, as micro e pequenas empresas baianas registraram a criação de 23.938 novos postos de trabalho. Já as médias e grandes, no mesmo período, somaram 6.496.

Investimento de R$ 31 milhões em Feira de Santana

A incorporadora RNI, ligada à Rodobens, vai investir R$ 31 milhões para construir um condomínio de casas de 69,7 mil m² na região de Feira de Santana. Batizado de Reserva Sim, o residencial será o sexto empreendimento da companhia no bairro Sim, em Feira de Santana, onde ela já investiu mais R$ 170 milhões nos últimos dez anos. O bairro se tornou um vetor de crescimento imobiliário na cidade, atraindo condomínios horizontais e loteamentos. O Reserva Sim está enquadrado no programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que garante subsídios do governo federal. O condomínio terá 324 casas de dois dormitórios com 42,95 m².



Mais duas Casas Bahia

A rede de varejo Casas Bahia chega ao total de 46 lojas em operação no estado com as inaugurações de novas lojas nas cidades de Cruz das Almas e Valença. As novas lojas, segundo a comunicação da marca, vão consolidar seus investimentos no estado e chegam no momento de retomada da economia. A expectativa é a de que as novas operações gerem 36 empregos em ambos os municípios. Em 2018, a rede abriu cinco novas lojas na Bahia. A de Cruz das Almas, aberta na sexta-feira (30/11) fica na Rua Otens, 30, Centro. A de Valença, que será inaugurada no próximo dia 7, estará localizada na Av. Governador Gonçalves, 200, Centro. As duas unidades já operam dentro do formato Smart, que conta com maior integração entre os ambientes online e físico. A novidade permite que os clientes usufruam do novo Sistema de Vendas, que garante acesso ao catálogo de outros produtos que não estão expostos fisicamente e fazem parte do estoque próprio (site) e do marketplace.

Acqua Aroma no Shopping da Bahia

Outra marca que está expandido suas operações no estado é a Acqua Aroma, que não leva Bahia no nome, mas é uma empresa nascida aqui. Ela vai inaugurar a quinta unidade da marca no estado, amanhã (5/12), no 3º Piso do Shopping da Bahia. A loja será dirigida pelos sócios Murilo Castro e Ana Carolina Guedes - que já possui uma loja em operação da Acqua Aroma no loteamento Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas. A Acqua Aroma é a única franquia do Brasil especializada em perfumaria para casa e possui um portfólio com mais de 20 fragrâncias.



FIQUE POR DENTRO



Próstata – O Lithocenter está expandindo a campanha de conscientização do Novembro Azul – dedicado ao combate ao câncer de próstata – para os outros meses do ano. O centro investiu R$ 300 mil no Percunav Phillips, equipamento de última geração e exclusivo na Bahia. Os exames podem ser feitos por pacientes particulares ou conveniados a planos de saúde. "Uma das vantagens dessa nova tecnologia é permitir diagnosticar mais casos de Câncer de Próstata, principalmente os mais agressivos, tipo Gleason 07, de forma mais rápida e efetiva", destaca o urologista Modesto Jacobino, responsável pelo Lithocenter e Ex-presidente da Associação Brasileira de Urologia.

iPhone - Com três anos consolidados no mercado de assistência técnica especializada em produtos Apple, a Clínica do iPhone acaba de inaugurar sua segunda loja – desta vez no piso L2 do Shopping Paralela. Além da assistência técnica, a loja oferece um mix variados de acessórios exclusivos da marca da maçã.