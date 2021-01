24 bairros de Salvador terão abastecimento de água reduzido ou interrompido amanhã

A Embasa informou neste domingo (17) que alguns bairros de Salvador terão fornecimento de água interrompido ou com pressão reduzida a partir das 8h da segunda-feira (18), por conta de um serviço de manutenção emergencial em equipamento na captação de água de Joanes I. Nos locais com redução de pressão, o fornecimento de água terá períodos de intermitência nos horários de pico.

Veja os locais afetados:

Localidades com abastecimento interrompido: Imbuí, Boca do Rio, Pituaçu, Piatã, Pituba, Itaigara, Costa Azul, Caminho das Árvores, Bom Juá, parte de Fazenda Grande do Retiro, parte do Curuzu, parte de Santa Mônica, parte de Pero Vaz e parte do Retiro.

Localidades com pressão reduzida: Saramandaia, Pernambués, Cabula, Arraial do Retiro, Barreiras, Arenoso, Tancredo Neves, Sussuarana, Novo Horizonte e Mata Escura.

A previsão é que o serviço seja concluído no fim da tarde de amanhã, quando o fornecimento começará a ser retomado, de forma gradativa, nas áreas afetadas, com plena regularização em até 24 horas após o fim, estima a empresa.

Enquanto o fornecimento pela rede distribuidora não estiver totalmente regularizado, a Embasa diz que vai oferecer abastecimento alternativo por carro-pipa. A solicitação pode ser feita pelos canais de atendimento ao cliente da empresa: Agência Virtual (agenciavirtual.embasa.ba.gov.br), App Embasa ou 0800 0555 195 que, no momento, funciona com número reduzido de atendentes por causa da pandemia de coronavírus.

Os imóveis que têm reservatório com capacidade para atender as necessidades diárias dos moradores não serão afetados. A Embasa recomenda um uso racional da água armazenada.