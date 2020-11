25 mil profissionais da Segurança Pública vão trabalhar nas eleições na Bahia

Um esquema especial foi montado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) para garantir a tranquilidade durante o primeiro turno das eleições, neste domingo (15), com 25 mil policiais e bombeiros. Os ajustes finais foram decididos em reunião na manhã desta quarta-feira (10), no Centro de Operaçãoes e Inteligência 2 de Julho.

Na data, vai haver reforço do policiamento nas ruas e dos efetivos nas delegacias, escoltas de urnas e instalação do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), entre outras ações. Em todas as regiões do estado vai acontecer esse reforço.

Em Salvador, o CICC vai reunir representantes de 19 instituições públicas e privadas, em regime de plantão, para tomar decisões mais rapidamente em caso de situações detectadas. Entre os órgãos estão, além das forças de segurança estaduais, representantes do Exercício, Polícia Federal e Rodoviária Federal, Coelba, Guarda Civil Municipal, Transalvador, Samu, Secretaria de Relações Instituições (Serin), entre outros.

No Centro de Apoio Técnico do TRE, de onde saem e retornam as urnas, no bairro de Pirajá, duas Plataformas de Observação Elevada vão gerar imagens para o CICC, permitindo o monitoramento do que acontece nos arredores.

"Estamos atentos para garantir o direito de cada cidadão baiano escolher seu representante para os próximos quatro anos. Além da fiscalização para o cumprimento das determinações do Tribunal Regional Eleitoral, também vamos continuar atuando nas funções ordinárias, bem como para o cumprimento das medidas de prevenção à Covid-19, em apoio à Sesab", diz o secretário Maurício Barbosa, da SSP.