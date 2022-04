25 mil quilos de carne são saqueados após carreta tombar no sul da Bahia

Uma carga com 25 mil quilos de carne foi saqueada após a carretava que transportava tombar na BR-415, no sul da Bahia, em um trecho da cidade de Itabuna. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (31). Ninguém ficou ferido, de acordo com reportagem da TV Bahia.

A carne foi saqueada por moradores do entorno e pessoas que passavam pelo local. Alguns, conforme registrado pela reportagem, transportaram o material na própria cabeça. Outros utilizaram carrinhos de mão e até bicicleta.

O veículo saiu de Itapetinga, na região sudoeste do estado, e tinha como destino a capital baiana. O motorista informou que subia uma parte inclinada da pista quando perdeu o controle da direção. O veículo desceu de ré e tombou.

Acionada, a Polícia Militar esteve no local do acidente, mas não impediu o saqueamento por parte da população, pois a quantidade de agentes era inferior ao número de pessoas, informou.

Em nota, a PM afirmou ter feito contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas quando os agentes chegaram ao local, toda a carga já havia sido saqueada.