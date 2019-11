25ª Feira da Integração terá Seu Maxixe, Del Feliz e Tuca Fernandes

A programação da 25ª Feira da Integração segue a todo vapor nesta sexta-feira (25), com muita música na Paróquia Nossa Senhora da Luz, no Parque Costa Azul. O evento é gratuito e tem como objetivo arrecadar recursos para os projetos sociais da igreja.

O evento acontece até domingo (24). Hoje, os shows começarão às 19h, com a banda Axança. Já às 21h tem Flor Serena e Seuilson às 22h, em apresentação que terá a participação especial de André Macêdo.

No sábado as apresentações começam às 13h, com a banda Voz da Luz. Depois, às 14h, quem sobe ao palco é Ramon Brito, seguido da banda Variantti, às 17h, e de Trio Elétrico, às 19h. Uma das atrações mais esperadas do dia, Del Feliz cantará às 21h. O encerramento será às 23h, com Marculino e Seus Belezas.

A festa segue no domingo (24), ao meio-dia, com a banda Relicário Samba Meu. Às 14h tem Seu Maxixe, às 16h tem Jorge Zarath e Salsa Baiana, e 18h tem a banda DH8, que contará com a presença ilustre de Tuca Fernandes.

Além dos shows, a 25ª Feira da Integração contará com venda de artesanato, realização de jogos, brechó e praça de alimentação. Os ingressos custam R$ 10 por dia e podem ser adquiridos no local.