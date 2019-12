3 mil pesquisadores da Fapesb estão com bolsas em atraso

Foto: Gabriel Amorim/CORREIO

Cerca de 3 mil bolsas de pesquisa estão em atraso para pesquisadores da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb). Os pagamentos não realizados atingem estudantes de iniciação científica, mestrado e doutorado.

Os estudantes, que têm dedicação exclusiva e atuam 40 horas semanais de pesquisa à instituição, reclamam que o prazo de pagamento geralmente ocorre até o dia 15 de cada mês não foi respeitado e já está afetando o pagamento das suas contas básicas.

Entre as principais reivindicações dos estudantes pesquisadores estão: a determinação de uma data fixa para o pagamento - que segundo eles é realizado em momentos diferentes em cada mês; o estabelecimento de uma plataforma de comunicação mais efetiva entre a instituição e os bolsistas e reajuste das bolsas, o que não ocorre desde 2013.

“A gente é estudante, mas a gente está trabalhando, a gente não pode trabalhar nem ter vínculo empregatício em outro lugar, então esse é o dinheiro que a gente tem”, conta a estudante Melina Mosquera, que faz mestrado em biotecnologia e medicina investigativa.

“Estou com aluguel atrasado. Coloquei o pagamento das contas pro dia 16 justamente porque a promessa da Fapesb é pagar até o 15º dia do mês, e nem essa data eles respeitam”, conta o estudante Rafael Amorim. “Eu vim de Aracaju para o doutorado e assim que eu cheguei as bolsas não estavam liberadas. Tive que passar três meses sem dinheiro nenhum, aluguel atrasado, vivendo do mínimo e precisando contar com o apoio de parentes para poder me manter aqui. A burocracia aqui é imensa e acaba mantendo a gente muito preso”, relata a estudante de doutorado Camila Cunha.

Em 24 horas desde que o grupo começou o movimento, inicialmente nas redes sociais, pelo menos 300 estudantes já se reuniram para tentar uma solução. “Tem muitos estudantes que gostariam de estar aqui mas não puderam, porque estão sem dinheiro inclusive para se locomover”, Marina Failace, estudante de mestrado

Segundo a Fapesb, as bolsas já estão em processamento na instituição financeira e devem ser depositadas até a próxima quinta-feira (17).

Em entrevista ao CORREIO, o diretor da Fapesb, Márcio Costa, explicou que, de fato, não há uma data fixa para a liberação do recurso para os estudantes e que o compromisso da instituição é pagar o valor referente ao trabalho do mês anterior durante o curso do mês seguinte. Para a Fapesb, portanto, a bolsa referente às horas trabalhadas em novembro não estaria em atraso até o final do mês de dezembro.



“A nossa obrigação é sempre pagar em algum momento do mês seguinte o trabalhado no mês anterior. A gente faz todo o esforço para que essa data de pagamento fique na primeira quinzena de cada mês. Essa foi uma condição excepcional nesse final de ano, que atrasou um pouco mais por conta de procedimentos administrativos e no final de ano, com o fechamento do exercício existe um pouco mais de demandas administrativas”, relatou o diretor.

O diretor destaca que, como uma forma de compensar o atraso, o valor referente à bolsa de dezembro será antecipado e pago ainda esse mês ao invés dos primeiros quinze dias de janeiro. “A gente presa e sabe da importância que esse recurso tem na manutenção dos bolsistas então estamos bastante sensibilizados e vamos garantir esse pagamento. Que eles fiquem tranquilos que o pagamento será honrado”, garantiu o diretor que destacou o investimento anual de R$ 44 milhões em bolsas

Ao final da manhã, a direção da instituição recebeu representantes dos estudantes emuma reunião para que as reivindicações sejam ouvidas.

*Com orientação do chef de reportagem Jorge Gauthier.