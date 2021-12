31ª Convenção Anual da Ademi vai debater sustentabilidade e cenários político e econômico

A Convenção Anual da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-BA) chega à 31ª edição. O evento, que é um dos mais esperados da entidade, conta com a 5ª edição do Fórum de Líderes e Investidores do Mercado Imobiliário (FLIMI), começa nessa quinta (2) e segue até sábado (4), no Tivoli Ecoresort, em Praia do Forte, no litoral norte baiano. Nos debates entrarão temas como marketing e cenários político, econômico e jurídico.

Presidente da Ademi-BA, Cláudio Cunha explica que a Convenção Anual é vista como uma excelente oportunidade para os participantes apurarem o conhecimento, trocarem informações e desenvolverem parcerias no mercado. "Ainda teremos a quinta edição da FLIMI, que é um evento de expressão nacional, e atrai para Bahia discussões acerca dos principais temas que impactam a indústria da construção civil e do segmento da incorporação imobiliária. Especialistas são convidados para enriquecer o debate e fomentar o conhecimento. É realmente uma oportunidade única na Bahia para promover sua marca e desenvolver networking e parcerias”, ressalta Cláudio Cunha, presidente da Ademi-BA.

A abertura oficial do evento será nessa quinta-feira (2), com Cláudio Cunha, presidente da Ademi-BA, Arthur Lira, presidente da Câmara de Deputados, José Trindade, presidente da Conder, representando o governador Rui Costa, Bruno Reis, prefeito de Salvador, Geraldo Júnior, presidente da Câmara Municipal de Salvador, Pedro Guimarães, presidente da Caixa, e Jair Mahl, vice-presidente de Habitação da Caixa.

Na sexta-feira (3), a programação conta com três debates durante a manhã: o economista Rodolfo Margato, que falará sobre as perspectivas na economia do Brasil para 2022; o advogado e professor Talden Farias, que abordará o tema Licenciamento Ambiental Municipal e a ADI 7007 no Supremo Tribunal Federal (STF); e o também advogado e professor Georges Humbert, que debaterá sobre Área de Proteção Permanente (APP) em área urbana e a revisão do tema 1010 no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Entre a tarde e à noite, o evento continua com Torneio de Beach Tennis, um momento Adega e show da Banda Filhos de Jorge.

Já no sábado (4), último dia da 31ª Convenção Anual, os debates serão em torno das perspectivas para 2022, com o diretor executivo de jornalismo e esporte do Grupo Bandeirantes Rodolfo Schneider, que abordará o que esperar do Brasil no ano eleitoral, e com o Doutor em Filosofia e Mestre em Ciências Políticas, Fernando Schuller, que falará sobre o cenário político brasileiro. Durante a tarde, a programação continua com show do cantor Faustão e segue até à noite com momento Adega e encerramento com apresentação da banda Negra Cor.

No final, a Ademi-BA divulgará a Carta da 31ª Convenção Anual, com os resultados do evento. O uso de máscara será obrigatório durante os três dias de programação, que exigirá o cartão de vacinação atualizado e seguirá todos os protocolos de segurança recomendados pela Organização Mundial da Saúde e pelas autoridades sanitárias.