35 linhas de ônibus irão circular até as 2h durante Furdunço e Fuzuê; saiba mais

Neste fim de semana, Salvador já dá início ao pré-Carnaval. Neste sábado (23), vai rolar Fuzuê, enquanto o Furdunço acontece no domingo (24). Os eventos fazem percurso de Ondina até a Barra. Por conta disso, 35 linhas de ônibus vão operar com horário estendido, até as 2h (confira lista abaixo).

Além disso, o trânsito sofrerá alterações entre as 13h do sábado e até 2h de domingo, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Para quem vai de buzu:

São 35 linhas com horário estendido até as 2h: Pirajá - Barra; Marechal Rondon - Barra; Vista Alegre - Barra; Fazenda Grande do Retiro - Barra; Ribeira - Sabino Silva; Paripe - Barra; Mirante de Periperi - Ondina; São Caetano - Barra; Pituba - Campo Grande R2; Cosme de Farias - Barra; Praia do Flamengo - Campo Grande; Aeroporto - Praça da Sé; IAPI - Barra; Duque de Caxias - Barra; Rio das Pedras - Campo Grande R2; Santa Cruz - Campo Grande R2; Tancredo Neves - Barra; Pernambués - Barra; Pau da Lima - Campo Grande/Barra; Narandiba/Doron - Barra R2; Narandiba/Doron - Barra R1; Nova Brasília/Jardim Esperança/7 de Abril - Barra; Jardim Santo Inácio/Mata Escura - Barra; Sussuarana - Barra R2; e Cabula VI - Ondina; Lapa - Patamares R2; Cosme de Farias - Lapa; Nordeste - Lapa; Trobogy - Lapa; Engomadeira - Lapa; Boca da Mata - Lapa; Fazenda Grande 4 - Lapa; Base Naval/São Tomé/Escola de Menores - Lapa; Alto Santa Terezinha - Lapa; e Rio Sena - Lapa.

Além disso, a Secretaria de Mobilidade (Semob) disponibilizará 75 coletivos da frota reguladora - 30 veículos no sábado e 45 no domingo - na Estação da Lapa, que ficarão à disposição no terminal das 20h até 4h.

Treze linhas de ônibus do Sistema Complementar (Stec) vão prolongar o itinerário até a Barra, das 14h até 00h: Cajazeiras 11 - Barra; Cajazeira 11 - Barra; Boca da Mata - Barra; Boca da Mata - Barra; Águas Claras - Barra; Águas Claras - Barra; Brasilgás - Barra; Boca da Mata - Barra; Boca da Mata - Barra; Cajazeira 11 - Barra; Cajazeiras 11 - Barra; Brasilgás - Barra; e Valéria - Barra.

Para quem vai de carro

É bom ficar ligado. A circulação e o estacionamento de veículos estarão proibidos nas avenidas Sete de Setembro (trecho compreendido entre a Rua Afonso Celso e o Largo do Farol da Barra) e Oceânica (entre o Largo do Farol da Barra até a Rua José Sátiro de Oliveira).

Os veículos que trafegam pelas áreas interditadas terão como opção, sentido Ondina, as ruas Afonso Celso, Miguel Bournier, avenida Centenário e rua Professor Sabino Silva. Já quem pretende ir no sentido inverso, em direção à Barra, terá como opção de tráfego a avenida Oceânica, rua José Sátiro de Oliveira (Morro do Gato), Avenida Centenário, Rua Augusto Frederico Schmidt e rua Marquês de Caravelas.

Ainda por conta dos eventos, ocorrerá interdição do tráfego de veículos no sábado e domingo, das 13h à 1h do dia seguinte, no trecho entre o Clube Espanhol até o Farol da Barra. Com isso, os itinerários das linhas que trafegam neste trecho sofrerão as seguintes alterações a partir das 13h:

- Linhas que saem do Rio Vermelho com destino à Barra vão seguir pela Rua Oswaldo Cruz, Rua João Gomes, Rua da Paciência, Avenida Presidente Vargas, Avenida Ademar de Barros, Avenida Garibaldi, retorno Hospital Jorge Valente, Avenida Garibaldi, Garcia e então fazem o itinerário normal;

- Os ônibus provenientes da Ladeira da Barra com destino ao Rio Vermelho vão circular pelo Largo da Vitória, Rua da Graça, Rua Euclides da Cunha, Rua Beirute, Avenida Centenário, retorno Shopping Barra, Avenida Centenário e depois voltam ao circuito comum;

- As linhas que saem da Avenida Adhemar de Barros com destino Barra vão seguir pela Avenida Garibaldi, retornam na Ufba, voltam para a Avenida Garibaldi, retornam no Hospital Jorge Valente, Avenida Garibaldi, Praça Lord Cochrane, Avenida Vale do Canela, Avenida Centenário, fazem o retorno do Shopping Barra, Avenida Centenário, seguem de volta pela Avenida Garibaldi para ir pelo itinerário de costume.

- Por fim, os coletivos que vêm da Avenida Princesa Izabel com destino Barra passam pela Avenida Princesa Izabel, Ladeira da Barra, Corredor da Vitória, Largo do Campo Grande e seguem pelo trajeto normal.

Que caminho devo fazer de carro?

Os veículos em geral, oriundos da Ladeira da Barra, deverão retornar no Porto da Barra. Já os veículos que estiverem em Ondina em direção do Centro terão como opção de tráfego as Avenidas Oceânica, Adhemar de Barros e Anita Garibaldi.

Os moradores da região terão acesso exclusivo em algumas vias. Residentes da Barra ou Centro que desejarem ir em direção a Ondina terão como opção Porto da Barra, Avenida Princesa Izabel, Rua Drª Praguer Fróes, Rua César Zama, Rua Professor Lemos de Brito (Morro do Gavazza), Rua Afonso Celso, Rua Miguel Burnier, Avenida Centenário, Rua Sabino Silva, Rua Professor Oswaldo Ribeiro (via marginal à Avenida Oceânica), Avenida Adhemar de Barros. Quem desejar ir sentido Ondina-Centro terá como opção de tráfego as Avenidas Oceânica, Adhemar e Barros e Anita Garibaldi.

Onde pode estacionar?

O estacionamento em áreas Zona Azul será permitido na rua Sabino Silva, no entorno do canteiro central, em ambos sentidos da via, das 11h de domingo (24) até as 3h da segunda (25), com cartelas a R$20.

Serão instaladas 24 barreiras no entorno da festa. Serão 14 barreiras fixas (BF) e 10 móveis (BM), nos seguintes locais:

I - Barreiras Fixas (BF), das 4h de domingo (24) às 2h do dia subsequente:

a) BF 01 - Av. Almirante Marques de Leão / Largo do Farol da Barra;

b) BF 02 - Avenida Oceânica / Rua Dom Marcos Teixeira;

c) BF 03 - Avenida Oceânica / Rua Alfredo Magalhães;

d) BF 04 - Avenida Oceânica / Rua Professor Lemos de Brito;

e) BF 05 - Avenida Oceânica / Rua Marquês de Caravelas;

f) BF 06 - Avenida Oceânica / Rua Francisco Otaviano;

g) BF 07 - Avenida Oceânica / Rua Professor Fernando Luz;

h) BF 08 - Avenida Oceânica / Rua Leoni Ramos;

i) BF 09 - Avenida Oceânica / Rua Doutor Artur Neiva;

j) BF 10 - Avenida Oceânica / Rua Carlos Chiacchio (estrutura da PM);

k) BF 11 - Avenida Oceânica / Rua José Sátiro de Oliveira (parte Baixa);

l) BF 12 - Avenida Oceânica / Rua Professor Sabino Silva / Rua N (Largo do Camarão);

m) BF 13 - Avenida Oceânica / Acesso à Via Marginal (antigo Salvador Praia Hotel);

n) BF14 - Avenida Oceânica / Rua Baependi (Posto de combustível).

II - Barreiras Móveis (BM), das 11h de domingo (24) às 2h do dia subsequente:

a) BM 01 - Largo da Vitória / Ladeira da Barra;

b) BM 02 - Avenida Sete de Setembro / Porto da Barra;

c) BM 03 - Avenida Sete de Setembro / Rua Barão de Itapuã;

d) BM 04 - Rua Cézar Zama / Rua Marquês de Caravelas / Alameda Antunes;

e) BM 05 - Rua Miguel Burnier / Rua Marquês de Caravelas / Rua Afonso Celso;

f) BM 06 - Rua Marquês de Caravelas / Av. Almirante Marques de Leão;

g) BM 07 - Rua Airosa Galvão / Rua Miguel Burnier;

h) BM 08 - Avenida Centenário / Último Retorno;

i) BM 09 - Rua Professor Sabino Silva / Rua José Sátiro de Oliveira;

j) BM 10 - Avenida Oceânica / Avenida Adhemar de Barros.

Estacionamento do Fuzuê:

O estacionamento em áreas Zona Azul será permitido na rua Sabino Silva, no entorno do canteiro central, em ambos sentidos da via, das 12h de sábado (23), até as 02h do domingo (24), com cartelas a R$20. Serão instaladas ainda 18 barreiras, sendo sete móveis (BM) e 11 fixas (BF), nos seguintes locais:

I - Barreiras Móveis (BM):

a) BM 01 - Largo do Farol da Barra / Rua Afonso Celso;

b) BM 02 - Rua Miguel Burnier / Rua Marquês de Caravelas / Rua Afonso Celso;

c) BM 03 - Rua Marquês de Caravelas / Av. Almirante Marques de Leão;

d) BM 04 - Rua Airosa Galvão / Rua Miguel Burnier;

e) BM 05 - Avenida Centenário / Último Retorno;

f) BM 06 - Rua José Sátiro de Oliveira / Rua Professor Sabino Silva;

g) BM 07 - Avenida Oceânica / Rua José Sátiro de Oliveira.

II - Barreiras Fixas (BF):

a) BF 01 - Av. Almirante Marques de Leão / Largo do Farol da Barra;

b) BF 02 - Avenida Oceânica / Rua Dom Marcos Teixeira;

c) BF 03 - Avenida Oceânica / Rua Alfredo Magalhães;

d) BF 04 - Avenida Oceânica / Rua Professor Lemos de Brito;

e) BF 05 - Avenida Oceânica / Rua Marquês de Caravelas;

f) BF 06 - Avenida Oceânica / Rua Francisco Otaviano;

g) BF 07 - Avenida Oceânica / Rua Professor Fernando Luz;

h) BF 08 - Avenida Oceânica / Rua Leoni Ramos;

i) BF 09 - Avenida Oceânica / Rua Doutor Artur Neiva;

j) BF 10 - Avenida Oceânica / Rua Carlos Chiacchio (estrutura da PM);

l) BF 11 - Avenida Oceânica / Rua José Sátiro de Oliveira (parte Baixa).



Estacionamento para o Furdunço:

Para a realização Furdunço, o estacionamento de veículos estará proibido das 4h de domingo até as 2h da segunda-feira (25) nas seguintes vias: Av. Oceânica (trecho compreendido entre a Avenida Adhemar de Barros e o Farol da Barra), Avenida Centenário, Rua Afonso Celso e Rua Cezar Zama (entre a Rua Barão de Itapuã e a Alameda Antunes), Rua Barão de Itapuã (em ambos os lados).

Já o estacionamento e a circulação de veículos estarão proibidos, no período das 4h de domingo (24) às 2h de segunda-feira (05), na Avenida Oceânica (trecho compreendido entre o Largo do Farol da Barra e a Rua José Sátiro de Oliveira); das 7h de domingo (24) às 2h de segunda (25) na Avenida Oceânica (entre o Cristo e a Avenida Adhemar de Barros); e das 11h de domingo às 2h de segunda-feira na Avenida Sete de Setembro (trecho compreendido entre a Rua Barão de Itapuã e o Largo do Farol), Largo do Farol da Barra, Av. Oceânica (entre o Largo do Farol e o Cristo), Rua Afonso Celso (entre a Av. Sete de Setembro e a Rua Prof. Lemos Brito).

Algumas vias terão sentido duplo de tráfego para acesso dos moradores que comprovem residência na região, das 11h de domingo às 2h de segunda-feira. São elas a Avenida Sete de Setembro (no trecho compreendido entre a Rua Afonso Celso e a Rua Barão de Itapuã), Rua Barão de Itapuã e Rua Cezar Zama (entre a interseção com a Rua Barão de Itapuã e a Alameda Antunes).

Para quem vai de táxi e mototáxi:

Quem optar pelo táxi contará com quatro pontos, localizados no Shopping Barra, no Bompreço (Chame-Chame), no Porto da Barra e na Rotatória da Praça Lord Cochrane. A Semob criou também um ponto extra, especial para o evento, que ficará na Avenida Centenário, no último retorno para quem segue no sentido Vale dos Barris.

Já o serviço de mototáxi que ficará à disposição da população no ponto implantado na Avenida Centenário, no último retorno para quem segue no sentido Vale dos Barris, ao lado do ponto de táxi.

Passou mal na festa? Veja para onde correr:

Os foliões que forem curtir o Fuzuê contarão com uma estrutura de saúde montada pela Prefeitura exclusivamente para o evento. Um módulo assistencial instalado próximo ao Farol da Barra vai funcionar das 18h até a meia-noite. Já para o Furdunço, no domingo (24), o módulo começa os atendimentos às 13h e se estende até 1h da segunda-feira (25).

O equipamento contará com cinco leitos, equipados com suporte avançado de vida e com equipes compostas por três médicos, três enfermeiros e três técnicos de enfermagem, além dos demais profissionais que atuarão no fluxo administrativo do módulo. Uma ambulância do Samu também estará de prontidão para remoção imediata das ocorrências que necessitarem de encaminhamento para unidades de retaguarda.

Vai rolar segurança?

A Guarda Civil Municipal (GCM) atuará no Fuzuê com 100 agentes, e no Furdunço com cerca de 90 servidores. As ações serão realizadas em apoio aos diversos órgãos do município relacionados à festa, como Semop, Transalvador e Saltur. O órgão realizará ainda ações de patrulhamento preventivo na área da festa.

Fiscalização

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) disponibilizará 100 agentes de fiscalização tanto no Fuzuê quanto no Furdunço, que realizarão o ordenamento do comércio informal. Na ocasião, será promovida orientação aos ambulantes sobre as proibições, a exemplo da comercialização de produtos em carros de mão, fogareiros, churrasqueiras, bebidas pré-preparadas artesanalmente, uso de embalagens reaproveitadas, bem como o uso de louças, alumínio ou de vidro, que devem ser descartáveis.

Durante os dias do Fuzuê e Furdunço, 30 agentes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) estarão em regime de plantão no Circuito Orlando Tapajós. O objetivo é fiscalizar a exibição de publicidade, que deverá ser licenciada pelo órgão, e garantir a proteção às marcas patrocinadoras do Carnaval.

Os fiscais atuam também para assegurar que os estabelecimentos comerciais obedeçam a notificação expedida pelo órgão, que determina a proibição de comercialização de bebidas em garrafas de vidro, a não ocupação do logradouro público com mesas, cadeiras, gradis, toldos ou outros equipamentos. A ação coíbe ainda a execução de atividades provisórias sem a devida autorização da Prefeitura.

Por medida de segurança dos foliões, a Sedur determina que a montagem de camarotes e estruturas para o Carnaval seja encerrada às 12h, durante os dias dos eventos. Os agentes vão realizar vistorias para garantir que as atividades sejam suspensas. O órgão ressalta que os eventos dentro dos camarotes só podem ser realizados com a autorização da Prefeitura, sob pena de multa e interdição.

Poluição sonora

Oito fiscais de combate à poluição sonora irão monitorar os estabelecimentos que foram licenciados no Fuzuê e Furdunço, bem como notificar, autuar e suspender as atividades dos que estiverem em situação irregular. A fiscalização também estará atenta ao uso abusivo de som por parte de veículos, visando manter os níveis sonoros estabelecidos pela Lei Municipal 5.354/98.

Salva-vidas

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar) contará com um efetivo de 15 salva-vidas e um posto montado na praia, próximo ao Farol da Barra. O trabalho dos agentes será das 8h até o encerramento das festividades.