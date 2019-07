350 veículos em 32 órgãos da prefeitura de Salvador serão substituídos

O prefeito ACM Neto e o secretário municipal de Gestão, Thiago Dantas, entregarão nesta quinta-feira (04) os primeiros 150 novos veículos destinados à prestação de serviços administrativos e operacionais da Prefeitura. O evento acontece às 9h30, na Praça Municipal.

No total, serão substituídos 350 veículos em 32 órgãos, o que representará uma economia aos cofres públicos de aproximadamente R$ 2,2 milhões por ano. A frota, que hoje é composta por veículos dos modelos HB20, Ford KA, Fiesta, todos com motor 1.0, será trocado por modelo Gol com motor 1.6.

Entre fevereiro e março deste ano, a Prefeitura trocou 224 veículos do modelo Kombi por Dobló. A renovação possibilitou, além da modernização, uma economia de R$170 mil por mês, sendo quase R$2 milhões.