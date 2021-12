4 formas de ganhar dinheiro após a aposentadoria

Muitas pessoas, ao se aposentar, buscam novas oportunidades de trabalho. Alguns procuram finalmente realizar seus sonhos, experimentando atuar em áreas que sempre tiveram interesse, mas não tiveram possibilidade antes. Outros aposentados necessitam de um novo trabalho para complementar a renda para sobreviver. E ainda existe um terceiro grupo de aposentados, que procuram uma ocupação visando o bem-estar mental e psicológico através da interação socialmente com outras pessoas e o sentimento de ainda estarem sendo úteis.

Dentro deste cenário, surgem então dúvidas, questionamentos e incertezas sobre como e por onde começar. Que áreas estariam ao alcance e quais valeriam a pena?

Felizmente, atualmente, responder a essas questões pode ser mais fácil do que parece! Em um mundo altamente conectado, interligado e cheio de novidades, o importante é estar disposto a encarar novos desafios, pois sempre existirão atividades que podem ser desempenhadas mesmo após a aposentadoria e que ainda podem ajudar no completo da renda e na saúde mental do idoso.

Por onde começar a busca por oportunidades?

Procurar áreas que têm mais a ver com seu perfil e que se encaixam no seu estilo de vida, são algumas das melhores maneiras de encontrar uma boa oportunidade de trabalho para ocupar a mente e ainda ganhar um dinheiro adicional à aposentadoria.

Muitos aposentados, após tantos anos de trabalho árduo e sem flexibilidade, desejam encontrar o meio termo entre qualidade de vida e uma boa renda. Nestes casos, o ideal é procurar por ocupações onde você possa ser o seu próprio chefe ou tenham uma carga horária reduzida.

Para aqueles aposentados que estão mais confortáveis financeiramente, pois conseguiram juntar dinheiro ao longo de sua carreira profissional, as possibilidades aumentam e até mesmo trabalhos voluntários passam a ser considerados como uma boa opção.

Melhores áreas com oportunidades para aposentados continuarem trabalhando

Existem diversas áreas no mercado de trabalho onde os aposentados podem se encaixar e aliar uma remuneração justa com qualidade de vida. Veja algumas opções interessantes que mapeamos no mercado de trabalho:

Consultoria

O ramo de consultoria é uma ótima opção para quem deseja usar a experiência de trabalho adquirida ao longo dos anos. Muitas empresas buscam pessoas mais experientes para transmitir o conhecimento a seus funcionários mais jovens e, assim, alavancar os resultados da companhia.

Sendo assim, se o aposentado acredita que tem as habilidades necessárias para ser visto como uma autoridade em determinado assunto, trabalhar como consultor é uma das melhores opções.

Para isso, monte um bom currículo detalhando todas as empresas nas quais trabalhou, as habilidades desenvolvidas ao longo dos anos e principalmente dê destaque aos resultados alcançados. Também é interessante se mostrar disponível a aprendizados sobre a cultura organizacional da nova empresa e aprimorar a capacidade de liderar e trabalhar em equipe, pois no cargo de consultor você precisará construir um bom relacionamento com os seus colegas de equipe.

Empreendedorismo

De acordo com o Sebrae, pessoas acima de 60 anos reúnem as características ideais para o empreendedorismo em função de possuírem menos medo dos riscos e apostarem na realização pessoal ao abrirem o seu próprio negócio.

Ricardo Cid, especialista em educação financeira do site Bons Investimentos, avalia que os pontos principais para quem deseja empreender é elaborar um plano de negócios realista, estudar de forma profunda o mercado em que irá atuar e buscar capacitação para gerir o seu próprio negócio.

Marketing Digital

Esta é uma das áreas que mais crescem em nosso país e, com isso, inúmeras oportunidades surgem a cada ano.

Estamos vivendo uma era cada vez mais digital, onde todos os anos presenciamos verdadeiras revoluções tecnológicas e mudanças constantes na oferta de produtos e serviços.

O Marketing Digital sempre foi considerado como uma área de futuro promissor, mas já podemos afirmar que este ramo já faz parte do presente de milhões de brasileiros. Ou seja, o futuro é agora e você pode aproveitar as milhares de vagas que estão surgindo para atuar no setor.

Ter um bom conhecimento sobre informática é um diferencial para quem deseja entrar neste ramo, como nos conta Eliete de Araujo, dona de um site destinado a oferecer gratuitamente imagens com mensagens para seus visitantes compartilharem em suas redes sociais: “Eu sempre gostei de navegar pela internet e tinha muita familiaridade com o uso de Redes Sociais. Apesar das constantes mudanças no mundo digital, eu sempre tive o interesse de aprender e me atualizar. Por isso, ao decidir criar o meu site (megrafrases.com.br) busquei a orientação do meu filho mais novo e passava horas do meu dia consumindo vídeos do YouTube sobre o assunto. É impressionante como temos acesso a tanto conhecimento gratuito nos dias atuais.”

Para ingressar neste mundo do marketing digital, dê uma olhada nas últimas novidades e demandas do setor, se atualize sobre o que acontece nesse meio, busque cursos (muitos deles estão disponíveis de forma online e gratuita), busque e se comunique com as empresas do setor e esteja disposto a aprender coisas novas.

Recepção e portaria

Para os aposentados com menor nível de escolaridade e que não possuem tanta familiaridade com o mundo digital, as vagas de recepcionistas, porteiros e vigilantes podem ser uma excelente alternativa.

Pessoas da terceira idade possuem a seu favor a maturidade, paciência, prudência e capacidade de solucionar problemas e administrar conflitos. Todas essas características são altamente desejadas para cargos de recepção, portaria ou vigilância.

Este conteúdo não reflete, nem total e nem parcialmente, a opinião do Jornal Correio e é de inteira responsabilidade do autor.