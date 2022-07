4 locais temáticos ou poéticos para fazer um programa diferente em Salvador

Todo soteropolitano sabe que a capital baiana traz uma mistura de culturas, sabores e inovações. Mas já imaginou viajar para a Itália sem sair de Salvador? E que tal entrar no mundo de Harry Potter ou dos clássicos da sétima arte? Novos espaços ou projetos inusitados estão chegando na cidade para permitir que o seu lazer seja ainda mais regado de arte e de sabores diferentes. Conheça locais que vão desde um cinema a céu aberto até uma vila criativa repleta de opções:

1. Hamburgueria Temática de Harry Potter | @americanribbburguer

A hamburgueria American Rib Burger agora está temática e ainda mais divertida. O espaço ganhou uma decoração 100% focada na saga Harry Potter, deixando as mesas, as paredes e os arredores ainda mais criativos. Mas não para por aí: o cardápio inteiro também está adaptado, com novidades inspiradas na obra.

Pomo de ouro de chocolate, poção do amor e hambúrgueres de diversos estilos são apenas algumas das opções. Existem, ainda, as bebidas de casa 'Casa de Hogwarts'. Para quem quer se deliciar, tirar fotos na parede da estação 9 3/4, se inspirar ou apenas sentir que está dentro dos filmes da saga, esta é a pedida ideal.

➨ Endereço: Shopping Paseo Itaigara.

➨ Funcionamento: de segundas a sábados, das 12h às 22h, e domingos e feriados, das 16h às 22h.

2. Cinema a Céu Aberto no Blue Praia Bar | @bluepraiabar

A noite de cinema pode ficar ainda mais especial. O Blue Praia Bar une drinks, petiscos e pratos completos em um espaço à beira mar e, agora, para completar as sensações sob a luz das estrelas, o local está com o projeto do cinema a céu aberto em todos os finais de semana.

O evento ocorre sempre às sexta-feiras, às 20h, exibindo clássicos da sétima arte, como Pretty Woman e Dirty Dance. O público pode relaxar com o pé na areia ou aconchegado nas almofadas e mantas das redes flutuantes que compõem a decoração.

Nos dias do cinema, o cardápio vai incluir desde os petiscos mais tradicionais, como a pipoca, até marshmallows, hambúrgueres, batatas fritas, milk shakes e sanduíches.

➨ Endereço: R. Barro Vermelho, 310 - Rio Vermelho.

➨ Como adquirir ingressos: https://linktr.ee/bluepraiabar

3. Villa San Luigi | @villa.sanluigi

A Villa é um espaço com visual inspirado na Itália e que reúne diversos restaurantes e lojas. A cafeteria Coffeetown é uma das opções. Com áreas a céu aberto e outras mais privadas, o local mistura diversos detalhes românticos, como a Fonte dos Desejos e cantos repletos de flores diferentes.

Belíssimo para quem quer registrar o momento com fotografias, o destino é ideal para quem quer se sentir em outro país e aproveitar balanços, poesias pelas paredes e muitos detalhes poéticos.

➨ Endereço: R. Amazonas, 1111 - Pituba.

➨ Funcionamento: de terças a domingos, das 8h30 às 0h, e segundas, de 8h30 às 21h.

4. Chocolates de Gramado (Caracol Salvador) | @caracol.salvador

Quer sentir um pedacinho de Gramado dentro de Salvador? Nada melhor do que experimentar aquele chocolate especial de lá para ter esse gostinho. E isso é possível através da marca de Caracol. Ela chegou à capital baiana com os seus cafés, tortas, chocolates quentes e muitas outras delícias, como os croissants e as sobremesas nada óbvias.

Para quem quer sentir todo esse sabor sem sair de casa, também é possível aproveitar o delivery.

➨ Endereço: R. das Hortênsias, nº 576, Pituba.

➨ Funcionamento: diariamente, das 13h às 21h.