4 médicas baianas renomadas que fazem atendimento online

Mulheres renomadas na área da saúde, com anos de experiência e atendimentos verdadeiramente humanizados optaram pela utilização de teleatendimento, possibilitando mais conforto e praticidade para os seus pacientes. Ficou cada vez mais fácil se conectar e prevenir. Confira especialistas em Salvador que atuam também com este formato mais acessível e, muitas vezes, com atendimentos também gratuitos:

1. Dra. Anna Paola | @dra.annapaolagatto

Anna Paola Noya Gatto (divulgação)

Anna Paola Noya Gatto é especialista em mastologia, além de fundadora e proprietária da Clínica da Mulher. A médica possui 25 anos de formação e tem forte atuação no Outubro Rosa, principalmente através de palestras e atendimentos gratuitos.

Para o atendimento online, caso a paciente opte pelo convênio da Sulamérica, terá o suporte completo na plataforma do próprio plano. Para outros convênios, será utilizada a plataforma da clínica, mas também há opção de utilizar o Zoom e o Google Meet.

A consulta virtual é sempre agendada através de solicitação pelo WhatsApp da clínica. Sempre há um retorno da médica para divulgar o diagnóstico e seguir com orientações. O processo é feito, na maior parte das vezes, com o uso das imagens das pacientes, com solicitação dos exames e com assinatura digital para liberações.

Nas redes sociais, Anna deixa dicas práticas de saúde feminina. Clique aqui para agendar a consulta e acompanhar: https://linktr.ee/annapaolanoyagatto

2. Dra. Melina Teixeira | @saudementalparamulheres

Melina Teixeira (divulgação)

Melina Teixeira é uma médica psiquiatra com residência em Ppiquiatria e com experiência em Saúde Mental da Mulher e Psiquiatria Adulta. Ela costuma sanar casos de ansiedade e depressão. A consulta online é feita por chamada de vídeo através da plataforma www.doctoralia.com.br, com valores a partir de R$ 800.

As consultas da plataforma contam com sigilo médico e registro em prontuário digital. No agendamento, é emitido um questionário de pré-consulta. Em caso de necessidade de medicação, é emitida a prescrição digital com validade em todo território nacional.

Nas redes sociais, a profissional deixa dicas e alertas para a saúde mental feminina.

3. Dra. Taciane Mega | @dratacianemega

Taciane Mega (divulgação)

Taciane Mega é endocrinologista, titulada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, e Metabologia (SBEM) com experiência em: diabetologia, obesidade, patologias da tireóide e reposição hormonal.

Para o atendimento online, os pacientes podem marcar a consulta com a Dra. Taciane Mega por meio da plataforma www.doctoralia.com.br, com valores a partir de R$ 250.

Taciane busca sempre atualização científica para poder oferecer os tratamentos mais adequados e mais atualizados para cada paciente.

A profissional atende pacientes a partir dos 15 anos e promete todo o cuidado de forma personalizada e humanizada.

4. Dra. Natália Reis Pires | @dranataliapires

Natália Reis (divulgação)

Natália Reis Pires é uma Gastroenterologista com experiência em: hepatologia, endoscopia digestiva, medicina preventiva, medicina integrativa, gestão da saúde e colonoscopia.

Para o atendimento online, os pacientes podem marcar a consulta com a Dra. Natália por meio da plataforma www.doctoralia.com.br. Para agendar e cancelar a consulta é totalmente gratuito, com os valores discutidos após o agendamento.

As consultas são voltadas para atendimento integral e personalizado, para tratar sintomas e suas causas, reordenando hábitos de vida.