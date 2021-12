4 motivos para visitar São Paulo em 2021

São Paulo é um dos destinos mais visitados por turistas e, embora não conte com lindas praias como o nordeste, as belezas naturais do centro do país ou a boemia carioca, traz inúmeros motivos para ser colocada em seu próximo roteiro de férias.

No conteúdo de hoje você entenderá um pouco do porquê as pessoas viajam tanto para a capital paulista.

É a cidade dos bares e restaurantes

Uma tradição paulistana – principalmente nos bairros – é que toda esquina traz uma farmácia e, se não é uma farmácia, é um boteco. A cidade traz mais de 30 mil espalhados por seus quase 100 bairros divididos por quatro zonas além da região central.

Aliás, bairros como Vila Madalena, Itaim Bibi, Faria Lima e Moema são conhecidos justamente por contarem com inúmeras opções desse tipo de estabelecimento. A capital traz também cerca de 20 mil restaurantes que oferecem aos moradores e turistas comidas tradicionais de todos os cantos do mundo. É só escolher e saborear!

É a capital das compras da América Latina

Quem não mora em São Paulo costuma dizer que “a praia do paulistano é o shopping center”. Trata-se da mais pura verdade. A cidade traz ao público 53 shopping centers para todos os bolsos e perfis.

Do popular Center Norte, conhecido por sua imensa variedade de lojas e destino certo para quem quer passar um sábado agradável com a família, à extravagância do Shopping Iguatemi JK, conhecido por ostentar algumas das marcas mais exclusivas do mundo, a cidade é um paraíso para quem gosta de abrir o bolso durante suas viagens!

Possui uma incrível diversidade de opções

Tem cidade que você visita para ter uma experiência única em contato com a natureza. Tem lugar que você vai só porque está buscando um “clima mais europeu” para sua viagem durante o inverno. São lugares exclusivos por contarem com uma grande atração turística.

São Paulo é diferente. Trata-se de uma cidade que oferece aos turistas uma experiência completa de cultura, entretenimento e descobertas.

Você pode ir a São Paulo para participar de um evento, visitar aquele prestigiado restaurante de um chef famoso, descobrir algumas das melhores baladas do mundo ou até mesmo conhecer alguns dos museus mais importantes da cena artística, tudo em uma cidade só!

Facilidade de locomoção entre os lugares mais interessantes

É verdade que São Paulo não tem nem de longe o tamanho de alguns dos maiores sistemas metroviários do mundo, como Xangai (570 km), Nova Iorque (465 km) ou Londres (408 km). Mas seus 96 quilômetros de extensão dão total conta do recado para quem visita a cidade.

Só em sua Linha Verde, é possível descer na Avenida Paulista, via de acesso mais importante da cidade, em três estações. De lá, uma baldeação para a Linha Azul e parada na Estação Sé para conhecer boa parte do centro da cidade.

Depois, uma baldeação para a Linha Amarela e é possível acessar bairros com ótimas opções para o Happy Hour como a Estação Faria Lima ou a Estação Fradique Coutinho. Tudo utilizando apenas o meio de transporte subterrâneo.

Em seu próximo planejamento para as férias, não deixe de considerar São Paulo entre os destinos que irá visitar! Trata-se de uma cidade que oferece um pacote completo para que os turistas aproveitem ao máximo seus dias de descanso.

Boa viagem e até a próxima!

