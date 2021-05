405 mil doses da vacina de Oxford desembarcam em Salvador

As 405 mil doses da Oxford/Astrazeneca, produzidas pela Fiocruz, desembarcaram em Salvador na manhã desta segunda-feira (3). As doses de Oxford começam a ser distribuídas para todo o estado da Bahia a partir das 14h, quando os primeiros carros devem sair da sede do Graer. Logo depois, às 15h, cinco aeronaves vão levantar voo para as cidades mais distantes da capital.

Em Salvador, devem ficar 50 mil doses das vacinas, que serão usadas para 1ª e 2ª doses para pessoas com comorbidades e os outros públicos que já estão sendo imunizados. Para as cidades da Região Metropolitana, serão destinadas 29 mil doses.

No mesmo voo, estava previsto o lote de vacinas da Pfizer, mas, a empresa logística do Ministério da Saúde informou que as doses desse imunizante só devem ser enviadas à tarde.