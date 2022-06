5 bares com bebidas criativas para experimentar em Salvador

Copos em formatos de banheiras, líquidos com cores em neon e muito mais. Esses bares deixam a criatividade rolar solta e vão das bebidas mais doces até as mais amargas, assim como dos drinks mais fortes até os mais leves.

Eles divertem e animam não somente pelo ambiente, mas também pela variedade de bebidas exclusivas que apresentam. Fica difícil não querer experimentar e registrar tudo em fotos diferenciadas. Confira:

1. Pitaya Drink Bar | @pitayadrinkbar

Pitaya Drink Bar (divulgação)

O local apresenta drinks de cores neon, como é o caso do autoral – que dá nome à casa. Ele é rosa e leva na criação coulis de pitaya, gin beefeater, limão taiti, simple syrup e espuma cítrica.

A lista de recipientes criativos é diversa. Uma das opções que mais refletem a criatividade é o Tá Criando Peixe, que é conhecido pelos sobores tropicais e pela cor azul (clara e neon). Ele vem em um copo no estilo mini aquário de peixe e até com peixinho de mentira soltando bolha.

Outro destaque fica para Soda artesanal de Tangerina, que vem dentro de uma lâmpada. Ela é feita de gin, sumo de limão taiti e coulis de frutas vermelhas.

Os shots do espaço são alguns dos pontos altos do cardápio, como é o caso do Dulce Vida, que é feito com gin, licor don luiz de doce de leite e limão siciliano caramelizado. Outro famoso é o I Love Pop Corn, feito com gin, xarope de pipoca, limão taiti e geleia de laranja.

Os petiscos também podem soar bem diferenciados em comparação ao que se encontra em outros bares. Eles vão dos churros até as Tostadinhas, que são torradinhas da casa com creme de queijos e geleia de cebola roxa com hortelã.

➨ Endereço: Rua Prof. Cassilandro Barbuda, 139 – Costa Azul

➨ Horário de funcionamento: de terças a quintas, das 18h às 23h. Sextas e sábados, das 18h à 0h. Domingos, das 17h às 22h.

➨ Telefone: (71) 99380-7773

2. Oxe Drinks | @oxe.drinks

Oxe Drinks (divulgação)

Frases criativas coladas nos copos das bebidas, espuminha que gruda na boca, partes cremosas, cores em neon e recipientes com formas nada óbvias. Tudo isso é misturado no local, que disponibiliza drinks autorais feitos por mixologistas do Nordeste, prometendo um verdadeiro passeio por diversos paladares, sensações e experiências.

O happy hour traz 4 opções de drinks por R$ 15 cada. Alguns dos mais apreciados são o Barril Dobrado e Salvador Mule. São muitas cores e sabores, com bebidas servidas dentro de frutas ou em taças atrativas.

Além das refrescâncias, o espaço também conta com um vasto cardápio repleto de tira-gostos e pratos completos.

➨ Endereço: Avenida Sete de Setembro, Barra | OU Praça Ana Lúcia Magalhães, Pituba

➨ Horário de funcionamento: na Barra funciona terças, quartas, quintas e domingos, das 12h às 0h30; sexta e sábado, das 0h às 1h. Na Pitube, funciona 17h30 às 0h30; sexta e sábado, das 17h30 às 1h.

➨ Contato: https://linktr.ee/oxe.drinks

3. Kawai Poke | @kawaipoke

Kawai Poke (divulgação)

Denominado como um pedaço do Havaí em Salvador, Kawai Poke serve drinks refrescantes em um ambiente super descontraído. Na lista de opções, está o especial Kawai Mule, uma mistura de vodka, suco de limão taiti e abacaxi finalizada com espuma de gengibre. É aquela bebida docinha que não fica enjoativa.

O mais bacana é que todo o ambiente brinca com a temática haviana, e os copos não poderiam ficar de fora. Caveiras, cocos e outros formatos surgem com os drinks, deixando tudo ainda mais divertido e fotografável.

Além das bebidas repletas de misturas que prometem seguir a cultura havaiana, o cardápio todo utiliza a mesma identidade e oferece os chamados de poke, que são comidinhas em potinhos bem recheados. Confira as sobremesas e os pratos no Instagram do local.

➨ Endereço: Rua Ilhéus, 241, Rio Vermelho

➨ Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 18h às 1h30.

➨ Telefone: (71) 3016-1411

4. Peritus | @peritusbar

Peritus Bar (divulgação)

O charmoso Peritus oferece uma seleção de drinks especiais, incluindo sua bebida exclusiva, que leva o nome do local. Ela garante sua refrescante e marcante combinação feita com whiskey Jameson, chopp Witbier e um toque de xarope de gengibre.

Para quem adora uma boa roska, o local também não deixa a opção de fora, mas não deixa de dar seus toques especiais em outras bebidas, como acontece com o Aperol Spritz, mistura de aperol, prosecco e água com gás.

O espaço ainda oferece 14 torneiras de chopps e um cardápio com itens da culinária baiana e mineira, o qual foi assinado pela chef Nívea Rigaud. Muitos dos pratos são feitos para que várias pessoas possam dividir enquanto saboreiam as bebidas.

➨ Endereço: Rua das Dálias, 540, Pituba

➨ Horário de funcionamento: de terça a quinta, das 18h à 00h. Sexta das 18h à 01h. Sábado das 16h à 01h. Domingo das 15h às 22h.

➨ Telefone: (71) 3027-6006

5. Bombar | @bombarrv

Bombar (divulgação)

Com sua mistura de bar e balada, o Bombar oferece drinks exclusivos para quem quer aproveitar a noite em Salvador. Em área superior, uma pista de dança recebe quem quer aproveitar com muita música. Na parte de baixo ficam as mesas para quem busca um ambiente mais intimista.

Confira no Instagram oficial do local um destaque com os principais drinks da casa. E em seu IGTV, descubra como é feito o Clássico da Casa, o número 3, preparado com gim, caju, hortelã e água tônica.

Em sua página na rede social, também é possível conhecer a agenda de eventos para acompanhar o que vai estar rolando na boate.

➨ Endereço: Rua Canavieiras, 24, Rio Vermelho

➨ Horário de funcionamento: sextas, das 20h às 2h e sábados 20h às 4h.

➨ Telefone: (71) 99988-0456