5 canais de YouTube para quem ama tours em casas e apartamentos

A decoração pode ser uma forma de expressar mais da própria personalidade, de incluir visões artísticas, de ampliar o bem-estar e, até, de gerar suportes para mais praticidades no cotidiano. E, como uma fissurada por arte, eu não poderia agir diferente quando se trata deste tema.

Um dos meus maiores passatempos é justamente ficar assistindo vídeos que apresentam apartamentos ou casas completos, exibindo dicas de arquitetura, design e décor. Não é à toa que, mesmo morando em um apartamento pequeno, encho ele de mensagens e simbologias (confira em @apdapoesia).

E para quem também ama refletir e ganhar inspirações desta maneira menos óbvia, resolvi compartilhar uma seleção especial de todos os meus canais favoritos (que mais tenho maratonado atualmente). Eles vão desde tendências e apartamentos pequenos até casas de artistas e decorações afetivas. Confira:

1. Loft 7 Arquitetura

Rafaella Grasnoff é arquiteta e elabora projetos de diversos estilos e tamanhos. Ela atende desde os apartamentos mais imensos e luxuosos até locais super pequenos. E tudo isso sempre com um estilo moderno, inovador e ligado nas tendências, aliando os detalhes às características e realidades dos clientes.

Loft 7 é o nome da sua marca e, consequentemente, do seu canal de YouTube. Nele, a profissional exibe diversos dos seus projetos já prontos/realizados, incluindo também locais como a sua própria casa.

Com foco principal em Design de Interiores, a profissional busca sempre pela elaboração de locais práticos e funcionais. E é justamente por isso que, a cada novo tour, ela vive dando dicas de móveis funcionais ou de formas para tornar os ambientes mais versáteis e proveitosos. Os vídeos também emitem dicas sobre como usar a Decoração Afetiva e muitos outros formatos poéticos.

➨ Acompanhe o trabalho também pelo Instagram: @loft7.arquitetura

2. Life by Lufe

Lufe Gomes é um fotógrafo apaixonado por casas que contam histórias inspiradoras. Em seu canal, ele mostra os estilos de vida de quem vive em locais com decorações que fogem do óbvio. Arte, conceito e muitos formatos diferentes ficam presentes nos conteúdos.

Em cada vídeo, é possível conferir muitas dicas para quem quer reformar ou construir um novo canto. E as dicas são para todos os tipos de pessoas: atendendo desde quem quer um local mais extravagante até quem deseja algo mais minimalista.

Além disso, diferente do que acontece nos tours da Rafa (do canal indicado acima), aqui os detalhes são explicados pelos próprios donos das casas, que passeiam por elas relatando os pormenores junto com Lufe. Cada exibição é recheada de encontros marcantes, emoções, descobertas, experiências e lições, que são passadas para os 800 mil inscritos.

➨ Vídeos aos domingos, às 8h, e às quartas, às 20h.

➨ Acompanhe o trabalho também em outras redes: Instagram @lifebylufe | Facebook | Site

3. Casa Vogue Brasil

Que tal entrar nas casas dos famosos e descobrir novas formas de entender as entrelinhas da Decoração? No canal da Casa Vogue Brasil, conteúdos sobre arquitetura, design, arte, viagem, cultura, lazer e lifestyle são entregues para os mais de 200 mil inscritos.

As filmagens apresentam desde as casas de famosos – como de Rafa Kalimann, Caio Castro e, até, de artistas internacionais, como Ellen Pompeo – até exibições de tendências ou dicas no estilo Faça você mesmo (DIY). E a cada nova residência apresentada, muitas formas diferentes de enxergar defeitos e reaproveitamentos são apresentadas. Afinal, os famosos são entrevistados e, através de perguntas instigantes, exibem seus pontos de vista.

E, ainda que apresentem diversos detalhes, os vídeos do canal são mais curtos do que outros de tours. Geralmente com apenas 5 minutos, eles conseguem mostrar bem os ambientes e aprofundar ideias criativas e inspiradoras. Então, para quem busca algo rápido e tocante, aqui está a pedida ideal.

➨ Os vídeos são lançados normalmente às quartas.

➨ Acompanhe o trabalho também por outros meios: Site | Instagram | Twitter | Pinterest | Facebook

4. Gaby Garciia

Gaby Garciia é produtora de conteúdo, embaixadora da Leroy Merlin Brasil e youtuber – com mais de 200 mil inscritos. Em seu canal, além de dar dicas de decoração e inspirar através de seus tours em apartamentos decorados que estão à venda, ela também mostra detalhes de casas de pessoas reais.

Além disso, o canal apresenta resenhas de geladeiras, ferros, fechaduras eletrônicas e de vários outros utensílios para moradias. Tudo é testado pela youtuber em vídeos dinâmicos.

Assim, tudo fica bem dividido em quadros especiais, incluindo tours por locais de vários tamanhos e com decorações de diversos estilos. Mas não para por aí, já que Gaby também mostra um pouco da vida pessoal ao exibir detalhes de reformas dos seus próprios espaços, como é o caso do seu escritório e da casa nova.

➨ Vídeos novos às quintas-feiras.

➨ Acompanhe o trabalho pelo Instagram: @gabygarciia

5. One Shot Productions

Criada em Los Angeles, a equipe One Shot Productions se encontra à frente quando o assunto é tecnologia e criatividade. Seus vídeos contam com equipes e equipamentos super qualificados e que mostram casas lindíssimas e prontas para serem adquiridas fora do Brasil.

O time é formado por especialistas em marketing imobiliário e dá suporte para corretores que desejam expandir seus negócios e superar a concorrência.

Geralmente, o canal apresenta mansões e outras grandes casas, que podem servir para quem deseja inspirações diversas e para quem quer mergulhar em tours ainda mais luxuosos.



➨ Vídeos novos às terças-feiras.

➨ Acompanhe o trabalho pelo Instagram | Site