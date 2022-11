5 combos de salgados, doces e comidas para pedir durante a Copa do Mundo

Falta pouco para a bola rolar na próxima Copa do Mundo, que chega em sua 22ª edição, desta vez no Qatar. E qual é o brasileiro que não ama juntar a galera para assistir aos jogos? Baiano que é baiano não abre mão dos petiscos saborosos neste momento, ainda mais com a comodidade da entrega em casa. Para suprir todos esses desejos, Salvador está com novas opções incríveis, repletas de delícias em formatos de combos, e o melhor: com promoções e possibilidades 100% personalizáveis! Conheça:

1. Beju Doces (@beju_doces)

Já imaginou poder presentear quem você ama ou reunir a família com combos repletos de doces nada óbvios? A BEJU, que produz doces artesanais autênticos e exclusivos, chegou na capital baiana para ajudar quem deseja provar algo fora dos clichês. Suspiros, lasquinhas de caramelo, florentinas, brownies especiais e até sobremesas criativas fazem parte do cardápio recheado. Sabores resgatados da infância e experiências turísticas geraram os carros-chefes da marca.

divulgação

Com recheios inovadores e utilização de frutas naturais ou orgânicas, a marca se torna uma opção para quem busca adocicar a vida com ingredientes mais naturais. No cardápio da BEJU ainda existem quadradinhos de chocolate à 70%, trufas, bombom de caramelo com amêndoas, s'mores, pão de mel, lasquinhas crocantes, além de outras gostosuras – e todos os sabores seguem a mesma linha de qualidade e praticidade. Os pedidos, que podem ser retirados ou entregues.

➔ Endereço: Rua do Barro Vermelho, 93, sala 01, Edifício Spazio Monte Marino - Rio Vermelho.

➔ Valores: Os produtos para incluir em seu combo variam de R$ 6 a R$ 190.

➔ Contato: (71) 9634-9009 | Ou clique aqui: linktr.ee/beju_doces

2. Freepass (@freepass.brasil)

Para quem deseja fazer suas compras de mercado sem sair do conforto de casa e, de quebra, encontrar promoções das melhores marcas, o app Freepass é a pedida ideal. Disponível para Android ou IOS, o aplicativo ainda conta com combos especiais para Dia dos Namorados, Dia dos Pais e outras datas festivas.

A partir do dia 20 de Novembro, que é quando se inicia a Copa do Mundo 2022, a Freepass estará com várias promoções para seus clientes. Os combos personalizados poderão ser montados com diversos descontos, sendo eles:

- Defesa Freepass, consiste em: Salgadinhos, petiscos e aperitivos.

- Meio de campo Freepass: Proteínas: Costelinha, Salames, Nuggets e mais.

- Ataque Freepass: Bebidas, como cervejas, refrigerantes, vodka, gin e outros.

➔ Valores: Os produtos terão, no mínimo, 5% de desconto, válido somente durante a Copa do Mundo.

➔ Site: freepassbrasil.com.br

➔ Contato | WhatsApp: (71) 3161-4862

➔ Para realizar seu pedido: Android & IOS

3. Ki Petisco (@kipetiscooficial)

Nada como aproveitar os jogos da Copa do Mundo com aquela sensação de estar em um bar, aproveitando um cardápio variado com diversos tipos de petisco.

Caso você queira um combo bem elaborado de petiscos, essa é uma ótima pedida na cidade de Salvador. A KI PETISCO tem uma grande variedade no cardápio. Não importa se você prefere carne, frango, peixe ou apenas vegetais. O seu pedido sempre será atendido.

Combos que acompanham frango, calabresa, carne, fritas, camarão, batata frita com cheddar e bacon, pititinga, sardinha, passarinha e mais. Tudo pode ser recebido em casa.

➔ Endereço: Travessa Santa Bernadete, 50 - 1 Andar Barreiras - Salvador, BA

➔ Valores: Os combos variam de R$10 - R$39

➔ Contato: (71) 3231 3891

➔ Horário: de Quarta a Domingo: 14:00h - 22:00h

4. Taco Shake | Boca do Rio (@tacoshakebrasil)

O TACO SHAKE (@tacoshakebrasil) é especializado na culinária Tex-Mex e serve uma grande variedade de itens como tacos, burritos, quesadillas e hambúrgueres. Milk shakes, sorvetes e açaí também são oferecidos, dando diversas opções aos nossos clientes.

Os combos oferecem carnes ou hambúrgueres acompanhados de outros petiscos. Também existem os Super Combos, que acompanham batata com cheddar e bacon, frango no balde, flautita e nachos especiais.

➔ Endereço: Rua da Tranquilidade, nº 2 (final de linha da Boca do Rio)

➔ Horário: de Segunda a Quinta: 11:00h - 21:00h, de Sexta a Domingo: 11:00h - 22:00h

➔ Valores: Os combos de hambúrgueres vão de R$42,14 a R$62,16, já os super combos vão de R$66,80 a R$68,60

➔ Contato: (71) 98150 8599

➔ Para realizar seu pedido: whatsapp ou ifood.

5. Yan Ping Pituba (@yanpingrestaurante)

O Yan Ping é um restaurante de cozinha oriental que atua no mercado nacional desde 1981. Nasceu do trabalho árduo de uma família de imigrantes chineses que se estabeleceu em Salvador no final da década de 1960. Aproveitando o sucesso da Copa do Mundo, e a globalização que ela nos trás, porque não experimentar um combo de uma culinária de outra nação?

Nem todos sabem que o Yan Ping conta com diversos combos família e únicos, que vão de Frango Xadrez com Chop Suey, Yakissoba com rolinho primavera, até o “Combo Todo Meu” que conta com hot rolls, hot shake, uramaki, temaki e um rolinho de um rolinho de sua escolha.

➔ Endereço: Av. Paulo VI, 304 - Pituba, Salvador - BA, 41810-000

➔ Horário: de Segunda a Domingo: 11:00h - 22:00h

➔ Valores: Os combos oferecidos ficam na faixa de R$37,90 - R$87,90.

➔ Contato: (71) 3172-7999

➔ Para realizar seu pedido: delivery direto ou ifood.