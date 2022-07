5 dicas para criar um mix de anéis estiloso que dê um up em qualquer visual

Quando se trata de um mix, ou então empilhamento de anéis, como também é chamada a combinação de modelos de anel feminino diferentes em um mesmo visual, as opções são inúmeras. É possível misturar peças ousadas, delicados, glamourosas, com diferentes metais...há tantas combinações que você pode experimentar.

Mas como existem tantas maneiras de estilizar um conjunto de anéis, sabemos que às vezes pode ser difícil decidir como criar seu look ideal. Então, para ajudá-lo a montar um visual de que combine com seu gosto pessoal e estilo de vida, selecionamos dicas úteis para ajudá-lo a refinar sua aparência de “pilha de anéis”.

Seja monocromático

Se você é nova no empilhamento de anéis, ficar com apenas um metal precioso no início é uma ótima maneira de se sentir confortável com o processo de estilo da pilha de anéis. Se você optar por anéis que são todos de uma cor, criando um conjuntinho monocromático, isso lhe dá a oportunidade de ficar mais confortável brincando com diferentes formas e proporções.

Uma pilha de anéis de ouro branco pode incluir anéis ousados, delicados e com detalhes exclusivos, mas sempre parecerá coeso, já que cada anel será visualmente conectado através da cor.

Misture os metais

Para um visual moderno, incorpore mais de um tipo de metal em seu mix de anéis. Uma pilha de anéis de metal misto pode parecer incrivelmente elegante, legal e personalizada. Usar metais mistos também é uma ótima maneira de mudar o estilo de um conjunto de noiva.

Por exemplo, se você tiver um anel de noivado e de casamento de platina, eles ficarão bem elegantes e sofisticados por conta própria. Mas se você usar um delicado anel de ouro rosa com sua “pilha de noiva”, adicionará um elemento romântico que dará ao seu conjunto de casamento um visual totalmente novo.

Seja delicado e detalhado

Se você tem um senso de estilo mais descontraído ou discreto, escolha uma combinação de anéis feita de bandas delicadas, que sempre parecerá elegante e de bom gosto, e também pode ficar lindamente ornamentada se você misturar algumas faixas delicadamente detalhadas.

Incorpore peças grossas

Para um look mais ousado, incorpore alguns anéis empilháveis ​​mais robustos. Você pode criar uma produção composta principalmente ou exclusivamente de anéis com aros mais grossos para obter o máximo impacto. Ou você pode incorporar apenas um ou dois anéis robustos que aumentarão a complexidade visual do seu visual.

Equilibre os metais mistos

Se você gosta da ideia de uma “pilha de anéis” de metal misturado, mas simplesmente não consegue criar uma aparência de metal misturado como prata e ouro que você ama, pense no equilíbrio.

Embora seja possível misturar metais da maneira que quiser, a maioria das pessoas tende a preferir um dos dois estilos de metal misto: um visual de proporções uniformes ou um visual com um metal dominante. Assim, por exemplo, um visual de proporções uniformes pode ter um equilíbrio uniforme de peças de ouro amarelo e ouro branco. Ou, um visual de metal dominante pode ser quase todo de platina, com apenas duas ou três peças de destaque em ouro rosa.

