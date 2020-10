5 dicas para que seu perfil do Instagram seja mais encontrado

Para além da literatura, do turismo e dos estudos da comunicação e das relações humanas, vocês já sabem há um bom tempo que o empreendedorismo, a produtividade e as mídias digitais são três das minhas outras paixões – que sempre aparecem também por aqui.

Então, para mesclar esses três pontos, preparei nesta semana duas listas rápidas e especiais para quem quer gerenciar melhor o próprio tempo e fazer com que a própria marca seja mais encontrada no Instagram.

A plataforma de fotos, apesar de ser uma das maiores redes sociais do mundo atualmente, ainda não é facilmente ranqueada pelo Google e é repleta de detalhes dentro do algoritmo que a domina. Mas é possível usar tudo isso a seu favor e trouxe aqui alguns segredos especiais.

Confira:

DICAS RÁPIDAS PARA A SUA GESTÃO DE TEMPO:

1. • Procure executar todas as tarefas de um mesmo tipo (parecidas) em sequência. Assim, sua produtividade será ampliada, já que quando nos familiarizamos com um estilo de atividade pela repetição, tudo ocorre mais naturalmente e de forma mais efetiva.

2. • Tenha, no máximo, três prioridades por dia e coloque na mesma agenda, com cores diferentes, as suas atividades profissionais e pessoais (para não esquecer de alguma e acabar gerando mais ansiedade).

3. • Saiba dizer não e lembre que para delegar, é preciso ensinar, então antecipe o ensino. Tire ao menos um dia da semana no qual tenha um tempo para ensinar algo a alguém.

4. • Se for possível, comece pelas atividades menos animadoras e utilize ferramentas online como Trello. Além disso, deixe sempre alguém da sua equipe ciente dos seus afazeres. Veja aqui mais dicas de sites e aplicativos que podem ajudar no seu dia a dia profissional.

5. • Preveja imprevistos e organize seu checklist com pequenas folgas. Também estude métodos como Pomodoro, GTD e Kanban. Analise os que mais funcionam para você e vá colocando em prática.

DICAS PARA QUE SEU PERFIL DO INSTAGRAM SEJA MAIS VISTO:

1. Interaja muito, separe os 20 primeiros minutos para respostas e use moeda de troca

O algoritmo do Instagram é movido por um ponto principal: relacionamentos. Quando ele percebe que um post está gerando conversas (ou seja, comentários com respostas, compartilhamentos e afins), ele envia aquela postagem para mais contas e passa a tornar os seus conteúdos seguintes mais visíveis de mesma maneira.

Portanto, responder os comentários rapidamente é crucial nos primeiros 20 minutos do seu post. E, após esse tempo, ainda prossegue sendo importante não deixar nada sem o seu feedback. Faça perguntas dentro das suas respostas (e também nas legendas), estimulando os seguidores a darem continuidade a uma conversa dentro do seu post. Directs também importam.

Além disso, quanto mais você aparecer nos comentários de outros perfis, há mais chances dos seguidores desses perfis clicarem no seu arroba para conhecerem o seu trabalho. Então, também não deixe de ir em postagens alheias deixar comentários. Interagir é sempre o melhor segredo nas redes sociais.

Inclusive, compartilhar os trabalhos dos outros e marcá-los nos Stories ou em posts pode fazer com que eles tomem a mesma atitude pela sua marca (ou por você), gerando mais foco para que os seguidores deles também passem a te acompanhar. Colaboração é um dos maiores segredos na plataforma.

2. Use as novas ferramentas que o Instagram liberar

Quando o Instagram libera uma nova ferramenta, ele dá destaque a ela. O Reels, por exemplo (que chegou para concorrer com o Tik Tok), passou a ganhar destaque no Explorar da plataforma. Assim, quem criou conteúdos nele, principalmente durante a primeira semana de lançamento, teve cada vídeo do Reels mais bem distribuído do que qualquer outro conteúdo para novas contas e para os próprios seguidores.

3. Use palavras-chave no nome

Use palavras-chave que tenham a ver com o que seu público pode pesquisar quando quiser encontrar algo que tenha a ver com o tema da sua marca. Faça uma busca por palavras da temática que já costumam ser muito pesquisadas e aposte nelas.

Exemplo: se você tem uma loja de decoração que se chama ArtMóvel, você precisa ter palavras como 'decor' ou 'decoração' no nome. Lembre-se que você pode utilizar essas palavras no arroba e/ou pode reforçar os diferenciais no seu nome do Instagram (fora do @), que não necessariamente repetir o da sua marca.

Ficaria assim:

ARROBA: @ArMovelDecor

NOME: Decor Para Aps

4. Use localização, hashtags e stickes também nos Stories

Não é novidade que usar hashtags nos posts é de grande ajuda para divulgar algum perfil. Mas se você usar a tática também nos Stories, eles podem acabar aparecendo com mais facilidade no Explorar de outras pessoas. O mesmo ocorre quando se utiliza stickers de temas atuais (que o próprio Instagram costuma liberar), como o #EmCasa, que surgiu durante a quarentena.

Inclusive, usar Localizações nos posts do feed, assim como nos Stories, é ótimo para que seu perfil apareça para novas pessoas. Mas nem sempre colocar apenas a sua própria cidade é o ideal. Se o seu público for de todo o Brasil, por exemplo, faça a análise dele e pesquise localizações e até hashtags que as pessoas do seu interesse costumam seguir/acompanhar. Aposte nelas.

Também faça conteúdos com dicas específicas para os Stories. Eles precisam ter conteúdos próprios e não apenas repetições do que já existe no seu feed ou compartilhamentos de outros posts que encontrou por aí. Isso é o que vai fidelizar ainda mais o seu público e fazer com que ele queira conferir sempre mais.

Aproveite, portanto, e use templates com enquetes e perguntas para gerar mais interação. E, lembre-se: quanto mais você produz, mais as suas postagens vão aparecendo para outras pessoas. Se você demora muitos dias para reaparecer no feed, o algoritmo já pode ter diminuído o engajamento.

5. Coloque suas redes na primeira página do Google

A interação entre seus canais é fundamental para o sucesso de sua estratégia de marketing digital. Portanto, utilize seu site, blogs de conhecidos, veículos digitais de renome e outras mídias (como o Facebook) para promover seus posts do Instagram, já que os conteúdos feitos na plataforma de fotos não são ranqueados pelo Google.

De tal forma, quando seus posts passarem a ser linkados dentro de textos de sites já reconhecidos pelo Google, existirá uma chance maior de que o seu @ também passe a aparecer como um dos primeiros quando pesquisarem no Google sobre perfis de Instagram daquele determinado tema.

Para entender ainda mais sobre essas estratégias voltadas ao Google, leia também um post do meu projeto CiAtive.

EXTRA: Não esqueça de cuidar bem dos Destaques e da Biografia

Não adianta encontrarem o seu perfil se a vontade de segui-lo não acontecer. Para que o público seja retido, o seu feed precisa estar com informações organizadas para quem ‘bater o olho’ nele. Por isso, cuidar dos destaques e da biografia é também fundamental.

• Nos destaques, não deixe de ter: Serviços; Feedbacks; Contatos; Quem Somos; Dicas; Bastidores.

• Para a biografia, siga os seguintes passos:

PASSO 1. Separe as perguntas que precisa responder:

O que faço? Com que propósito? Qual o meu público principal? Onde atuo? Qual o meu site? Tenho WhatsApp (ou telefone de contato)?

PASSO 2. Responda com objetividade:

O que faço? Sou psicológa.

Com que propósito e qual o meu público principal? Tenho foco em melhorar o mundo de crianças autistas.

Onde atuo? Apenas em Salvador.

Qual o meu site? www.biancalima.com

Tenho WhatsApp? Sim.

PASSO 3. Resuma tudo na biografia:

Psicológa com foco em melhorar o mundo de crianças autistas em Salvador.

WhatsApp: (71) 089020304

www.biancalima.com