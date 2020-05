5 e-books (gratuitos ou não) para ampliar sua criatividade e seu destaque digital

Cuidar da saúde mental e saber quando pausar são pontos essenciais em tempos de isolamento/quarentena, mas observar como criar novas oportunidades na crise e descobrir mais de si, enquanto desenvolve lados profissionais proveitosos, também podem ser aspectos colocados na sua lista de prioridades.

Para dar uma mãozinha a mais nessa empreitada, além dos diversos conteúdos que já temos aqui sobre criatividade, empreendedorismo e afins, separei desta vez diversos e-books que fogem dos clichês e trazem dicas realmente práticas para aguçar a sua criatividade enquanto movimenta equipes e ganha destaque no universo digital.

São indicações bem definidas e misturadas a casos reais para quem quer leituras que fluem bem e esclarecem o que outros conteúdos disponibilizados pela web podem não ter conseguido.

Conheça os perrengues passados pelo dono da Pixar e vá até um estudo aprofundado sobre como se destacar atualmente no Instagram. Confira:

1. Roube Como Um Artista + Mostre Seu Trabalho (de Austin Kleon)

Verdadeiro manifesto ilustrado de como ser criativo na era digital, o livro do designer e escritor Austin Kleon ganhou a lista dos mais vendidos do jornal The New York Times. Com bom humor, ousadia e simplicidade, ele mostra em textos e capítulos curtos como aguçar a própria criatividade e ser mais produtivo pode ser mais simples do que muitos pensam.

Com uma mistura de indicações diretas e relatos rápidos das próprias experiências, Kleon mostra formas de usar referências para criar a sua originilidade. São dicas práticas e fora dos clichês para ampliar a produtividade e o potencial criativo, além de quebrar bloqueios de ideias.

Na minha lista de livros favoritos da vida (feita em vídeo para o IGTV) já tinha falado um pouco sobre Roube Como Um Artista.

Após Roube Como Um Artista, o autor lançou Mostre Seu Trabalho, no qual ensina ao leitor como compartilhar sua criatividade e tornar seu trabalho mais conhecido na era digital. Dividido em 10 capítulos com regras objetivas, citações, exemplos práticos e ilustrações, o livro mostra como criar interesse e curiosidade em torno de seus projetos com táticas mais relevantes que o conhecido networking.

É bacana devorar a segunda obra apenas após conferir a primeira. Ambas formulam uma leitura rápida, incrivelmente auxiliadora, de linguagem amigável e que faz clichês serem repensados.

➨ Preço: R$ 19,50 (e-book) | R$ 20,90 + frete (físico) | Está gratuito para Kindle Unlimited no momento

➨ Lançamento: 2013

➨ Editora: Rocco

➨ Nacionalidade: EUA (com tradução | em português)

➨ Páginas: 140

2. Criatividade S.A. (de Edwin Catmull)

Qual a fórmula do sucesso por trás de filmes adorados por multidões, como Toy Story, Monstros S.A. ou Procurando Nemo? Quais as discussões e crises ocorridas e superadas pela imaginação durante os processos? Na obra, Ed Catmull, presidente da Pixar, conta a trajetória de sucesso do mais importante e lucrativo estúdio de animação da atualidade, que ele ajudou a fundar, ao lado de Steve Jobs e John Lasseter, em 1986.

Além de descrever em uma série de detalhes cronológicos o desenvolvimento de uma das empresas mais queridas do mundo, o autor faz isso como pano de fundo em um incrível guia de gestão de empresas criativas, gerando aprendizados para mais produtividade em qualquer âmbito da vida.

Os valores apresentados por Catmull, a forma como todos os grandes sucessos da Pixar foram construídos, os vários fracassos e percalços que nunca chegaram ao grande público e, principalmente, todo o aprendizado incluso nesses acontecimentos, fazem essa obra navegar tão bem por duas linhas: a biográfica e a informacional.

Dos encontros da equipe às sessões de brainstorm, Catmull mostra como se constrói uma cultura da criatividade, em um livro definitivo para quem busca inspiração para os próprios negócios. A obra é uma aula de inovação e gestão de pessoas.

➨ Preço: R$ 17,85 (e-book) | R$ 25,50 + frete (físico)

➨ Lançamento: 2014

➨ Editora: Rocco

➨ Nacionalidade: EUA (com tradução | em português)

➨ Páginas: 336

3. Mais de 30 e-books gratuitos do Sebrae

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) já é conhecido por todo o país por ajudar pequenos, médios e grandes empresários a alavancarem os seus resultados. Ele já foi, inclusive, indicado aqui na coluna na lista de 5 sites para ganhar dinheiro na internet ou ajudar pequenos negócios.

O portal oferece cursos e outros serviços gratuitos em suas plataformas. E juntamente com o seu portal de atendimento, o Sebrae disponibilizou, dentre os seus conteúdos, um kit com mais de 30 e-books sobre empreendedorismo e todas as áreas que o envolvem: marketing, finanças, planejamento e mais.

Todas as obras são escritas por profissionais renomados e/ou grupos de grandes projetos. Um exemplo é o e-book 50 Histórias Para Inspirar a Sua Jornada Empreendedora, que foi criado a partir de uma parceria entre o Sebrae e a Endeavor (maior organização do país de apoio a empreendedorismo e empreendedores de alto impacto).

Para ter acesso ao conteúdo completo, é preciso preencher um pequeno formulário que inclui o CNPJ da sua empresa. Após inserir seus dados, é possível baixar todos os e-books gratuitamente.

➨ Acesse os e-books gratuitos

4. E-books e conteúdos do Efeito Orna | Instagram Skills (de Bárbara, Débora, Júlia e Alcântara)

Os projetos do Efeito Orna já foram indicados aqui na coluna em seus diferentes formatos. O podcast Tudo Orna e o perfil de Instagram do Efeito já apareceram em listas como a de 5 perfis do Instagram com conteúdos e monitorias para melhorar sua presença digital.

O Efeito foi criado por três mulheres empreendedoras repletas de marcas de sucesso, como é o caso da Orna ou do Orna Café (de Curitiba). Além de criarem os próprios negócios, as irmãs Bárbara, Débora (que é Top Voice LinkedIN) e Júlia também produzem conteúdos digitais com dicas, análises de casos, cursos e produtos para impulsionar outros possíveis empreendedores – ou qualquer um que deseje crescer pela internet.

Em meio aos produtos oferecidos, estão diversos itens gratuitos que são lançados no site (e avisados no Instagram) do projeto. Existem e-books pagos, porém, com conteúdos diferenciados e mais aprofundados para quem quer ampliar a presença digital e a criatividade nas redes.

O livro Instagram Skills (R$ 79,90), por exemplo, apresenta dicas adentradas nas habilidades indispensáveis para você desenvolver seu Instagram profissionalmente: fotografia, direção de arte, produção, design, coolhunting, social media, RP e videomaking. O e-book Digital Marketing de mostra como estratégias, mensurar resultados e saiber quanto investir em influenciadores. O Instagram Métricas é outro título do catálogo.

➨ Acesse os e-books e cursos pagos.

➨ É possível acessar diversos outros e-books gratuitos e conteúdos que não precisam ser pagos na aba de Materiais Gratuitos do site.

Para quem tem interesse no conteúdo, o e-book gratuito Instagram Para Empresas também pode ser uma boa pedida.

5. A Grande Magia (de Elizabeth Gilbert)

Ao compartilhar histórias da própria vida, de amigos e das pessoas que sempre a inspiraram, Elizabeth Gilbert (mesma autora de Comer, Rezar e Amar) reflete sobre o que significa vida criativa. Segundo ela, ser criativo não é apenas se dedicar profissional ou exclusivamente às artes: uma vida criativa é aquela motivada pela curiosidade. Uma vida sem medo, um ato de coragem.

A partir de uma perspectiva única, A Grande Magia deixa dicas e exemplos para que o leitor encontre novas formas de lidar com as partes mais difíceis do trabalho, dar mais paixão à vida cotidiana e criar formas de convencimento com mais leveza. As dicas práticas chegam até a de trazer conselhos para a vida amorosa: sobre como convencer o outro da melhor maneira em diálogos saudáveis.

Assim, com profunda empatia e generosidade, Elizabeth Gilbert oferece poderosos insights sobre a misteriosa natureza da inspiração.

➨ Preço: R$ 13,92 (e-book) | R$ 22,90 + frete (físico)

➨ Lançamento: 2015

➨ Editora: Objetiva

➨ Nacionalidade: EUA (com tradução | em português)

➨ Páginas: 192

Para quem curtir a leitora, outra indicação positiva é o livro Confiança Criativa, de David Kelley e Tom Kelley.

DICA EXTRA: uma dica extra para aguçar a criatividade é o livro 333 Páginas Para Tirar o Seu Projeto do Papel (R$ 17,91). “Este não é um livro para você ler. É um livro para você fazer.” Assim é definida a proposta dos empreendedores Daniel Larusso, Gabriel Gomes e Luciano Braga, autores da obra. O livro funciona de modo interativo e possui, como o próprio título diz, 333 preposições, questões ou desafios para ajudar o leitor/empreendedor a encontrar (ou reafirmar) o seu projeto e dar vida à ele. É possível usar o formato e-book e fazer as anotações no caderno.

O Andar do Bêbado (R$ 29,90) é mais uma indicação. E, no momento em que escrevo este conteúdo, o e-book Os 12 Hábitos das Pessoas Altamente Produtivas está em 1º lugar dos Mais Vendidos da Amazon, estando gratuito para Kindle Unlimited.