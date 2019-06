5 espaços diferenciados de coworking em Salvador

Imagine ter um escritório bem decorado e sem precisar que esquente a cabeça para arcar com despesas como móveis, recepção, manutenção, limpeza e contas de luz, água, condomínio e IPTU. Parece sonho? Pois é a realidade de diversos empreendedores brasileiros que têm apostado nos espaços de coworking para fugir dos riscos de procrastinação do homeoffice e para profissionalizar ainda o próprio negócio, podendo receber clientes em ambientes mais bem produzidos e preparados.

Esses espaços contam com toda estrutura que um escritório tradicional teria, porém tudo é compartilhado por todos os profissionais que viram clientes do local. Ou seja, optar pelo coworking significa ter uma mesa de trabalho em um ambiente compartilhado com outras pessoas. É ideal para quem quer aproveitar para fazer networking e/ou trabalhar em rede com outros profissionais.

O estilo de projeto tem ganhado cada vez maior força na capital baiana, contando também com opções como as salas privativas, as quais funcionam como se fossem salas próprias, separadas, que apenas o cliente pagante do mês ou ano terá acesso, junto com seus funcionários.

Importante entender os termos

"É importante não confundir uma coisa com a outra. Existem três pontos importantes a serem separados: o espaço coworking, as salas privativas (que geralmente acontecem nos locais com proposta de coworking) e o Escritório Virtual", pontua Ana Maria, gerente da Regus, um dos mais reconhecidos ambientes com escritórios colaborativos do país.

O escritório virtual, citado por Ana, é um serviço para empresas, profissionais e empreendedores que inclui basicamente o atendimento telefônico, transferência de chamados e um endereço físico e fiscal. Assim, a pessoa que contrata o serviço não necessariamente vai trabalhar no ambiente físico do coworking. Em muitos dos casos, os clientes que contratam a o virtual, acabam podendo acessar as áreas de coworking gratuitamente, bem como salas de reunião e até auditórios.

Dos gratuitos aos pagos

Pensando em facilitar a vida das pequenas empresas, dos profissionais que trabalham de casa, dos empreendedores diversos de plantão e até dos estudantes que estão tentando escapar de alguma confusão em suas residências para poder focar nos livros, separei para a coluna desta quarta-feira cinco espaços de coworking em Salvador que são de confiança e repletos de diferenciais.

Dos locais gratuitos aos pagos, conheça opções que contam com estúdios de audiovisual, aceleradoras para startups e muitas possibilidades de networking na capital baiana. É a solução para crescer o seu negócio sem precisar gastar tanto quanto gastaria adquirindo um espaço físico. Confira:

1. Garagem105 | @garagem105

O foco da Garagem105 fica para o networking. A proposta do espaço é não somente de receber os clientes, mas também de mediar contatos para troca de serviços entre os que participam do ambiente coworking. Caso um empreendedor esteja precisando de um serviço específico, por exemplo, a equipe da Garagem trata de apresentar a um outro profissional que está com o pacote ativo no local e presta o serviço buscado.

Para além do networking mediado, são feiras palestras em que cada negócio presente é apresentado. Inclusive, a Garagem ainda disponibiliza espaços diferenciados para eventos, cursos presenciais e workshops – muitos sendo promovidos pela própria equipe do local. Todos os ambientes podem ser alugados ou negociados de maneiras diferenciadas para quem já é cliente do local.

Além dos espaços e do local de coworking criativo, a 105 conta ainda com estúdio especial para gravações de vídeos e ensaios fotográficos, ainda disponibilizando salas de trabalho privativas, salas de reunião e espaço assador.

Existem dois tipos de planos. O individual inclui internet, mesa e cadeira office, em sala compartilhada. Já o coletivo inclui internet, mesa e cadeira office, em sala compartilhada ou exclusiva. O restante dos ambientes fica disponível em negociações à parte, como é o caso do estúdio que, a depender do caso, pode ser utilizado gratuitamente.

➨ Telefone: (71) 3506-5680

➨ Endereço: Alameda dos Sombreiros, 1038 - Caminho das Árvores, Salvador - BA, 41820-420

➨ Horário de funcionamento: das 8h às 19h, de segundas às sextas

➨ Faixa de preço: R$ 500 anualmente para plano individual. | Veja as opções completas na aba Investimento do site.

➨ Sem escritório virtual.

2. Um dia gratuito: Rede+ | @gruporedemais

A Rede+ leva o nome ideal para o que representa, já que é mais do que uma rede de escritórios compartilhados com ambiente coworking. Ela é também uma aceleradora de negócios. Para quem tem dúvidas sobre o termo: aceleradoras são empresas cujo objetivo principal é apoiar e investir no desenvolvimento e rápido crescimento de startups até que elas entrem na fase em que conseguem pagar suas próprias contas.

A Rede é focada em temas voltados para Inovação e também atende a projetos individuais que não necessariamente já estão com equipes formadas. O ambiente conta com dois cursos de MBA ativos para a sua parte de Educação Empreendedora, além de disponibilizar de Mentoria e Acesso a Investimento para os negócios que estão inclusos na aceleradora.

Focando nas possibilidades de coworking, a Rede com mais de uma estação de coworking, aluguel de salas de reunião, aluguel de espaços de eventos e treinamentos, além do escritório virtual com endereço fiscal.

➨ Telefone: (71) 3501-3310 | (71) 3042-3041

➨ Endereço: Edificio Suarez Trade - Av. Tancredo Neves - Caminho das Árvores, Salvador - BA, 41820-901 | Av. Sete de Setembro, 3959 - Barra, Salvador - BA, 40140-110

➨ Horário de funcionamento: das 8h às 19h, de segundas às sextas

➨ Faixa de preço: é possível ter um dia de experiência gratuita no espaço coworking. | Opções de preços são flexíveis e orçamentos podem ser fechados através do preenchimento de dados no site oficial da Rede+.

➨ Com escritório virtual.

3. Casa Coworking | @acasacoworking

A Casa Coworking é um espaço com dois tipos de ambientes de trabalho: no andar térreo, escritórios compartilhados (coworking) e no primeiro piso, salas privativas. Neste caso, há a opção de alugar por mês ou por hora (pay per use), sendo esta última modalidade interessante para quem trabalha em esquema remoto ou home office e precisa de um local para se reunir com clientes, fornecedores ou colaboradores.

O local também conta com opção de escritório virtual e o espaço ainda conta com bicicletários, copa e armários com chaves individuais para pertences. O ambiente ainda conta com salas para cursos e adapta locais internos para atender a eventos de até 100 pessoas. Ao redor do salão, possui um varandão com muito verde para convivência.

No Instagram, o espaço deixa dicas de livros, toques para empreendedores e cliques de detalhes curiosos do local (que podem inspirar, inclusive, perfis que fazem fotos de decoração).

➨ Telefone: (71) 3483-4412

➨ Endereço: Rua Aracaju, 34 - Barra, Salvador - BA, 40140-360

➨ Horário de funcionamento: das 8h às 18h, de segundas às sextas

➨ Faixa de preço: existem planos de R$ 140 (mês) até planos de R$ 500. Para Escritório Virtual existem opções de R$ 70 (mês) a R$ 200. | Veja todas as opções através da aba Planos no site oficial.

➨ Com escritório virtual.

4. Entrada gratuita: California Coffe Salvador | @californiacoffeesalvador

Para quem não está interessado em salas mais restritas ou ambientes pagos, uma boa solução pode encontrar restaurantes e/ou cafeterias que foram criados especialmente como espaços de coworking. É o caso, por exemplo, da California Coffe Salvador, que conta com mesas largas para reuniões, espaços especiais para laptops (sempre com tomadas para que sejam carregados), Wi-Fi (o que é básico nos ambientes de coworking) e espaços para quem deseja trabalhar sozinho(a) no ambiente.

Ideal para marcar reuniões, fugir do trabalho que está sendo feito dentro de casa ou até para estudar em um ambiente diferente, o California já deixa o seu diferencial à mostra para qualquer um que entra no local. Nele, é costumeiro visualizar diversas pessoas trabalhando em seus computadores, estudando ou fazendo anotações enquanto recebem pedidos do cardápio, como milkshakes, donuts ou salgados. Para quem quer gastar pouco, fica a dica. O silêncio é respeitador e as áreas largas e colocadas aos cantos para as reuniões não permitem ecos.

O espaço ainda conta com balcões e poltronas para além das mesas mais costumeiras. É bacana lembrar, por exemplo, que essa foi a saída de J.K. Rowling, a autora da saga Harry Potter, para escrever a obra enquanto estava desempregada e buscando ambientes diferenciados para chamar de 'escritório'. A autora encontrou uma cafeteria tranquila e passou a frequentá-la constantemente para desenvolver sua arte. Quer se inspirar na história? Confira a cinebiografia Magia Além das Palavras e veja, ainda, o discurso da autora para os formandos de Havard.

➨ Telefone: (71) 3360-6722

➨ Endereço: Shopping Paralela, 2º Piso | Shopping Barra, L2 Norte

➨ Horário de funcionamento: horário de funcionamento dos shoppings.

➨ Faixa de preço: gratuito (pagamento apenas para o que for consumido do cardápio).

➨ Sem escritório virtual.

5. Obvio4U

O Obvio4U conta com diversos tipos de planos que envolvem espaços coworking ou estações para usos exclusivos. Quem opta pela segunda opção ainda dispõe de gaveteiro com chave, rede cabeada e 4 horas já inclusas de sala de reunião. De resto, é possível optar por pacotes de coworking a serem utilizados em dias da semana específicos.

Além dos planos disponíveis e dos três diferentes pacotes para o escritório virtual, o local ainda disponibiliza serviços sob demanda de impressão, digitalização, telefonia IP e web design. De acordo com a equipe do Obvio4U, um dos principais pontos de qualidade do espaço são os móveis, sempre revisados e bem acabados.

➨ Telefone: (71) 3143-4444

➨ Endereço: Av. Tancredo Neves, Nº 450 - 23º andar - Caminho das Árvores, Salvador - BA, 41820-020

➨ Horário de funcionamento: das 8h às 19h, de segundas às sextas

➨ Faixa de preço: existem planos de R$ 300 até opções que custam R$ 1.100. | Confira todas as possibilidades de orçamentos na aba Planos do site.

➨ Com escritório virtual.

Extras: para quem deseja salas privadas com boas qualidades, outras opções são a Prol Office e Way Working.