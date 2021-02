5 filmes com roteiros impecáveis e que se passam em um único cenário

Escrever boas falas é essencial para a construção de um roteiro de sucesso. Alguns diálogos do cinema são tão marcantes e emblemáticos que acabam sendo mais lembrados do que títulos de grandes filmes. As produções que se desenvolvem em um único cenário têm a oportunidade de explorar ainda mais o aspecto, já que a trama acaba se desenrolando especialmente através das conversas entre os personagens.



Como escritora, dramática e apaixonada por frases e reflexões que deixam aquela vontade de escrever pelas paredes, não teria como deixar de lado a paixão por esse estilo cinematográfico. E, quando o assunto são esses filmes que se passam em um único cenário, as pessoas mais nostálgicas podem pensar logo em um clássico da Sessão da Tarde: o longa-metragem Clube dos Cinco. Mas existem outras opções com roteiros nada clichês.



Para que possamos mergulhar em suspenses, ficções científicas, dramas e até em cinebiografias que são desenroladas entre únicas 'quatro paredes', separei títulos que vão dos nacionais e internacionais até os de produção independente e os de superproduções. Quarto, sala, galpão, estação policial e até uma fenda com uma pedra se tornam mundos inteiros nesses longas. Confira:



1. 127 Horas







O que é liberdade? É nadar pela vida sem manter relacionamentos firmes? É viver sem "avisar nada para ninguém"? Ou é apenas cuidar dos seus atos com honestidade e com base nas possíveis consequências dos tais, para que o peso do passado não venha a ser um gancho que empaque o seu futuro?



Em 127 Horas, temos o caso verídico do alpinista Aron Ralston, que ficou preso por uma pedra em Robbers Roost, Utah, em abril de 2003. Aron acaba tendo que viver em uma prova de fogo, entre a vida e a morte, na qual as lições acabam indo para um lado muito mais profundo do que somente bolar ideias, recursos e raciocínios para a sua sobrevivência.



O tempo vai passando e ele não tem como se comunicar com o resto do mundo e muito menos como sair dessa enrascada. E é dentro dessa fenda, com essa pedra sendo a sua prisão, onde todo o longa se desenvolve. O protagonista acaba refletindo sobre como tem conduzido os seus principais atos, já que sempre teve uma concepção equivocada do que seria, realmente, ser livre.



Aron passa a se gravar em sua câmera, circulando por monólogos e pensamentos conclusivos (que trazem alguns rápidos flashbacks) que o levam a entender o quanto poderia ter melhores soluções caso cultivasse seus laços humanos sem medo de amarrar correntes, de emitir informações e de ser mais presente.



O filme permeia por muitos ensinamentos originados pelo momento árduo da vida do alpinista, e apesar de, basicamente, todas as cenas estarem voltadas à aparição somente do principal, a obra é dinâmica e prende o espectador como se vários cenários estivessem inclusos.



➨ Onde assistir: Telecine | Google Play

➨ Gênero: Drama | Suspense | Aventura | Biografia

➨ Duração: 1h34

➨ Lançamento: 2011

➨ Direção: Danny Boyle

➨ País: EUA | Reino Unido



2. Coherence





Durante um jantar, oito amigos começam a falar sobre a proximidade de um cometa e os rumores de que a passagem deste corpo celeste é capaz de gerar mudanças graves para o comportamento das pessoas. Logo após a discussão, estranhos fenômenos começam a acontecer com os convidados, que passam a observar comportamentos diferentes uns nos outros e, sem saber em quem acreditar, questionam a noção de realidade.



No longa independente e com roteiro bem construído, discussões sobre o equilíbrio entre prioridades, as consequências das mudanças bruscas e os diversos aspectos éticos vão surgindo como pautas em meio ao processo de suspense. Quebras de confiança se mesclam a reflexões sobre a importância da constância em certos quesitos da vida. "Liberdade é saber ao que se prende" é uma frase que cai como uma luva para o longa.



Apesar da produção ter certos momentos em locais externos, mais de 90% dela é filmada dentro de uma única casa e, mesmo quando as cenas de fora acontecem, tudo continua dentro de um mesmo condomínio, focando no ambiente das residências. O foco principal fica para a sala de jantar e todo o desenvolvimento ocorrido perto da mesa.



➨ Onde assistir: Amazon Prime Video

➨ Gênero: Suspense | Ficção Científica

➨ Duração: 1h29

➨ Lançamento: 2013

➨ Direção: James Ward Byrkit

➨ País: EUA | Reino Unido

• Outro filme com discussões semelhantes e que também se passa em um único cenário (sala de jantar): Perfeitos Desconhecidos



3. Léo e Bia







Em 1973, durante a ditadura militar, um grupo de jovens sonhadores planeja viver de teatro. Os sete amigos, que moram em Brasília, resolvem, então, levar adiante os ensaios de uma peça que tece comparações entre Jesus Cristo e o cangaceiro Lampião. E é durante o ensaio que tudo se desenvolve, tendo como cenário um único galpão.



A trama se mistura com o roteiro da peça e passa a quebrar tabus (como a liberdade sexual) e a promover discussões políticas e sociais em diversas camadas. Os debates ocorrem especialmente por conta do contexto político repressivo e da situação da jovem Bia – integrante do grupo que é muito pressionada pela mãe.



O enredo principal consiste na história de amor entre Léo e Bia, que estão passando por uma fase de ajustes e diálogos intensos, principalmente por conta de ciúmes que Bia guarda em si. Léo é o diretor e o líder do grupo de teatro e ela, mesmo com os problemas familiares, é conhecida como a melhor atriz.



Com aprofundamentos sobre relacionamentos abusivos, autoconhecimento e variadas camadas do ser, o longa consegue ser poético e extremamente metafórico, ainda que guiado mais pelos diálogos do que por quaisquer variedades imagéticas.



A trilha sonora é composta por belas canções de letras escritas por Oswaldo Montenegro – que, inclusive, dirigiu o filme – e interpretadas por grandes artistas como Ney Matogrosso, Sandra de Sá e Jorge Vercilo. As músicas, inclusive, são determinantes para a construção do clima artístico, inspirador e revolucionário da trama.



➨ Onde assistir: YouTube

➨ Gênero: Drama

➨ Duração: 1h37

➨ Lançamento: 2010

➨ Direção: Oswaldo Montenegro

➨ País: Brasil



4. American Son







Quando Jamal, adolescente de 18 anos, desaparece misteriosamente depois de sair com amigos, Kendra e Scott, pais do jovem e ex-casal inter-racial, precisa enfrentar o preconceito de raça, gênero e classe dos procedimentos policiais durante a busca.



Ambientado em uma única sala, o filme pode parecer preguiçoso à primeira vista, mas essa é, na verdade, uma das grandes forças de American Son. Sem grandes distrações, a trama é totalmente focada nos diálogos, trazendo à tona questões do passado do casal, assim como as discussões sociais, principalmente acerca do racismo.



Acima de quaisquer aspectos, a obra é necessária. Escancarando problemáticas estruturais que estão presente nos Estados Unidos, assim como no Brasil, a produção consegue nos levar para a angústia da mãe e para um olhar fresco e importante sobre absurdos que seguem ocorrendo dia após dia em cada canto.



➨ Onde assistir: Netflix

➨ Gênero: Drama

➨ Duração: 1h30

➨ Lançamento: 2019

➨ Direção: Kenny Leon

➨ País: EUA



5. 1408







Mike Enslin é um cético escritor que ganha a vida visitando lugares conhecidos pelos seus fenômenos paranormais, publicando, assim, os seus famosos livros. Por não acreditar em entidades e fantasmas, Enslin está à procura de um lugar que realmente lhe cause algum medo, para poder finalizar a maior obra de sua carreira. Então, ele decide passar uma noite no quarto 1408 do hotel Dolphin, em NY, conhecido por abrigar diversas mortes inexplicáveis. E é dentro do quarto onde todo filme vai ser desenvolvido.



A trama é baseada no conto homônimo, presente no livro Tudo é Eventual, de Stephen King. Mas, apesar de King ser conhecido como o Mestre do Terror, não espere por um longa com sustos e espíritos apavorantes. A produção vai para um caminho muito mais voltado para a psicologia, já que o quarto – que é basicamente um outro protagonista – brinca com a mente do personagem de uma forma que o faz questionar as próprias crenças.



A pressão psicológica pode servir para que cada telespectador crie as suas próprias análises. O longa, inclusive, pode ser compreendido como uma grande metáfora para aspectos como ansiedade, depressão e outros fatores mentais que precisam de suportes profissionais.



EXTRA: É válido também deixar o lembrete de que a série documental Cena do Crime – Mistério e Morte no Hotel Cecil entrou recentemente no catálogo da Netflix. A produção apresenta a história do hotel macabro dos EUA, conhecido por acumular casos absurdos de mortes diversas. Lá foi onde também desapareceu Elisa Lam, uma jovem de 21 anos, que teve o seu caso extremamente repercutido na internet.



➨ Onde assistir: Amazon Prime Video

➨ Gênero: Terror

➨ Duração: 1h44

➨ Lançamento: 2007

➨ Direção: Mikael Hafstrom

➨ País: EUA

• Outro filme com a mesma tensão e que também se passa em um único cenário (elevador): Demônio