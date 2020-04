5 filmes para assistir na Netflix e deixar a vida mais leve

Assistir a um filme eletrizante, chocante ou pesado (seja pelo drama ou por cenas violentas) pode ser uma excelente saída para quem deseja boas reflexões e sentimentos impactantes que permaneçam mesmo muito após os créditos. Mas é preciso saber quando a nossa mente está em paz para receber certos tipos de conteúdo.



Temos puxado muitos assuntos sobre saúde mental nas redes sociais, e lembrar do que consumimos como arte também faz parte desse processo. Em meio ao momento delicado em que estamos atualmente – ou em qualquer fase já muito penosa da vida –, a melhor forma de refletir e ficar com sensação satisfatória, pode ser conferindo uma trama levinha.

Tentei recentemente, por exemplo, assistir Milagre na Cela 7, um filme de drama da Netflix que parece ter belíssimas mensagens e que corta o coração em diversas cenas. E, logo eu, que amo um bom drama intenso, não consegui ir adiante. A minha mente está a mil e preciso de coisas que a deixem mais repousada. Não sei quando estarei bem para assistir ao longa, mas irei esperar até o momento ideal.



Filmes como Comer, Rezar e Amar e Sociedade dos Poetas Mortos estão disponíveis na Netflix e podem fazer bem o papel de tramas bacanas para quando queremos ficar com a mente mais tranquila. Outros títulos, como Os Intocáveis e Diabo Veste Prada (que também muito indico), não estão por lá. Mas, em meio a tantas opções possíveis (dentro e fora da plataforma), fui atrás de produções menos conhecidas ou que estão começando a fazer sucesso por agora no streaming.



Confira filmes que são pedidas certeiras para quando não quiser pensar em nada ou para quando desejar apenas um quentinho no coração. Veja os títulos que são levinhos e que podem ser conferidos diretamente na Netflix:



1. Um Senhor Estagiário





Jules Ostin (Anne Hathaway) é a criadora de um bem-sucedido site de venda de roupas que, apesar de ter apenas 18 meses, já tem mais de duas centenas de funcionários. A empresária leva uma vida bastante atarefada, devido às exigências do cargo e ao fato de gostar de manter contato com o público.



Quando a empresa inicia um projeto de contratar idosos como estagiários, em uma tentativa de colocá-los de volta à ativa, cabe a ela trabalhar com o viúvo Ben Whittaker (Robert De Niro). Aos 70 anos, ele leva uma vida monótona e vê o estágio como uma oportunidade de se reinventar.



Por mais que enfrente o inevitável choque de gerações, Ben vai causar diversas quebras de preconceitos enquanto mostra, com leveza, o quanto idade não quer dizer nada em diversos aspectos – assim como a força de vontade e a sede de fazer mais podem ser tão relevantes quanto uma grande experiência já adquirida.



Repleto de lições para empreendedores de plantão, Um Senhor Estagiário traz também diversas lições para a vida enquanto consegue fazer a mente do espectador não pesar. Confira mais sobre as mensagens do filme clicando aqui e aqui.



➨ Onde assistir: Netflix

➨ Gênero: Comédia dramática

➨ Duração: 2h01

➨ Lançamento: 2015

➨ Direção: Nancy Meyers

➨ Nacionalidade: EUA



2. Felicidade Por Um Fio





Violet Jones (Sanaa Lathan) tem uma vida aparentemente impecável até que um acidente ao arrumar o cabelo faz com que as coisas em seu dia a dia se desenrolem. Logo, ela começa a perceber que estava vivendo o que a sociedade tinha imposto como o ideal a se viver, e não o que realmente queria. Violet passa a descartar algumas coisas que realmente não precisava e tenta encontrar um verdadeiro significado para a sua vida.



Em meio a diversas mensagens que a produção traz nas entrelinhas, está o alerta de como a beleza não é apenas relativa, mas é também atrelada a como você se porta, a como passa segurança e acredita em si. Para refletir um pouco mais sobre o tema, aproveite para assistir a um vídeo especial do meu canal de YouTube clicando aqui.



O longa apresenta o alerta de que ser livre e ser inconsequente não são sinônimos, assim como quebra de diversos estereótipos sociais. Com críticas variadas ao machismo, a trama também exibe a importância de manter relações com quem há conforto para ir mostrando todos os seus lados. Afinal, como digo no meu livro Ir Também é Ficar: "intimidade é sobre não sentir agonias".



➨ Onde assistir: Netflix

➨ Gênero: Comédia dramática

➨ Duração: 1h38

➨ Lançamento: 2015

➨ Direção: Haifaa Al Mansour

➨ Nacionalidade: EUA



3. Batalhas





Para quem sente saudade de assistir a filmes de dança, Batalhas é a pedida ideal. Na produção, Amalie (Lisa Teige) é uma jovem que mora em uma casa de luxo e leva uma vida muito confortável. Mas, apesar do esforço para realizar o sonho de ser uma grande bailarina, a garota não tem um bom desempenho no balé. De acordo com a professora de Amalie, ela não transmite sentimento ao dançar, é como se estivesse completamente vazia.



Com a falência do pai, a aspirante a bailarina é transportada para um contexto socioeconômico muito diferente do que sempre esteve acostumada. É diante dessa nova realidade – com a vida literalmente fora do ritmo normal – que Amalie é apresentada ao universo do hip-hop por Mikael (Fabian Svegaard Tapia), com quem passa a viver um romance. Rapidamente, Amalie evolui como dançarina e passa a entender melhor o seu corpo e transmitir seus sentimentos através de cada movimento: do mais simples ao mais complexo.



O filme aborda aquela já conhecida mistura entre o balé clássico e o hip-hop, mas sem a sensação de mostrar o que já foi visto em outros longas. As reflexões das entrelinhas são inúmeras e a proposta das batalhas de dança é muito poética, sempre criando cenas que fazem metáforas sobre os personagens. Até porque Amalie vive grandes batalhas internas ao mesmo tempo, especialmente entre a relação com as colegas do ballet e os seus próprios sentimentos.



➨ Onde assistir: Netflix

➨ Gênero: Drama (dançante)

➨ Duração: 1h35

➨ Lançamento: 2018

➨ Direção: Katarina Launing

➨ Nacionalidade: Noruega



4. Dear Zindagi (ou: Querida Vida)





Para os ansiosos de plantão, Dear Zindagi pode ser a melhor pedida para relaxar não somente ao assistir, mas para ganhar uma carga de leveza que pode ser utilizada em todos os dias que vierem após. No longa, Kaira (Alia Bhatt) é uma cineasta que sonha em fazer seu próprio filme e vive tendo relacionamentos conturbados, principalmente pela falta dos limites que deveriam ser combinados em bons diálogos.



Enquanto busca uma 'vida perfeita' (sem perceber, muitas vezes, o sentido do clichê de que o feito é melhor que o perfeito), ela acaba conhecendo Jug (Shah Rukh Khan), um pensador não-convencional e psiquiatra que começa a trazer para ela uma nova perspectiva sobre a vida. Assim, Kaira descobre que o quanto a felicidade é encontrar conforto nas imperfeições da vida – contanto que permaneça no que faça com que os pontos de paz se sobressaiam.



Com paisagens belíssimas de Goda, que podem fazer o espectador sentir que saiu da própria cidade, o longa vai aprofundar pontos do amor-próprio e do autoconhecimento enquanto a protagonista aprende a equilibrar ambições e humanidade.



➨ Onde assistir: Netflix

➨ Gênero: Drama

➨ Duração: 2h29

➨ Lançamento: 2016

➨ Direção: Gauri Shinde

➨ Nacionalidade: Índia



5. Viver Duas Vezes





O longa Viver Duas Vezes segue o drama de Emílio (Oscar Martínez), um ex-professor universitário de matemática que curte a vida através de pequenos detalhes, mas que descobre estar com Mal de Alzheimer. Com a doença, ele enxerga a oportunidade final de sair pela Argentina para viver uma aventura. Assim, Emílio e sua família entram em uma saga para o patriarca reencontrar um antigo amor ao mesmo tempo que tem que lidar com as complicações internas.



Apesar do filme não inovar e trazer diversos clichês do gênero, o road movie consegue tocar em pontos que deixam um frescor para quem quer refletir sem precisar de um dramalhão pesado ou de um filme muito denso. A situação dos idosos vulneráveis, que estão vendo as lembranças se tornarem distantes, é um dos aspectos que deixam a trama mais intensa.



Os arcos dos demais integrantes – filha, neta e genro –, também traz interessantes debates e, com pitadas de comédia, aborda o conflito de gerações, disfunções tecnológicas e outros aspectos que ainda são pautas grandes para o agora. No fim, é para o coração ficar quentinho enquanto se aperta.



➨ Onde assistir: Netflix

➨ Gênero: Comédia dramática

➨ Duração: 1h40

➨ Lançamento: 2019

➨ Direção: Maria Teresa Ripoll

➨ Nacionalidade: Espanha



EXTRA: 6. ABCD (Any Body Can Dance)





A paixão de Vishnu (Prabhu Deva) pela dança é tão visceral que ela se tornou a razão do seu viver. Mas, quando Vishnu é demitido da companhia de dança que ajudou a construir, sua vida perde o sentido. Então, ele – que é considerado o melhor dançarino da Índia – cogita desistir de tudo e deixar Mumbai, a maior cidade do país.



No entanto, às vésperas da sua partida, Vishnu assiste a performance de jovens dançarinos na Batalha de Dança do festival de Ganesha e resolve mudar seus planos. Ele decide transformá-los em um grupo de sucesso apto a competir no Dance Dil Se, programa televisivo de muita fama e prestígio na Índia.



A produção sai das caixinhas com as quais os brasileiros estão acostumados, seja pela questão sociocultural, pelas danças envolventes ou pela trilha sonora aclamada em Bollywood. A trama tem tudo para inspirar e fazer você entender que o seu corpo também pode (e deve) dançar.



A recepção do filme foi tão boa que a história ganhou uma sequência em 2015. ABCD 2 foi indicado em oito categorias do Mirchi Music Awards – evento anual que homenageia e premia profissionais da indústria musical e cinematográfica da Índia.



➨ Onde assistir: Infelizmente, o filme não está mais disponível na Netflix nesse momento. Ainda assim, deixo aqui como uma dica extra para quem quer mais filmes com muita dança para relaxar.

➨ Gênero: Drama (dançante)

➨ Duração: 2h23

➨ Lançamento: 2013

➨ Direção: Remo D’Souza

➨ Nacionalidade: Índia