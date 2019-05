5 galerias de artes plásticas nada óbvias de Salvador

Pinturas, ilustrações, esculturas, fotografias, colagens e outras artes visuais se misturam em galerias nada óbvias de Salvador. Elas são não óbvias não somente por fugirem das mais conhecidas pelo grande público, mas principalmente pela sede de inovação.

Apresentando as obras poéticas e decorativas, diversos desses espaços, inclusive, têm apostado em manter o Instagram atualizado com inspirações de decorações prontas que contam com obras dos próprios acervos.

Com preços variados e artes para os mais variados gostos, os locais repletos de exposições têm misturado novos artistas do Brasil e da Bahia (ou, até, do mundo) com os mais renomados e antigos. Entre possibilidades de cursos, compras, mostras e até bate-papos, conheça cinco galerias de arte para visitar na capital baiana ou, ao menos, para acompanhar pelas redes sociais:

1. TRIA Galeria | @triagaleria

O foco na Tria Galeria é conectar artistas da nova geração a um público geral. O espaço, que conta com pinturas, desenhos, gravuras, fotos e esculturas, é uma iniciativa do jovem casal Victor e Rafaella Andrade, da mesma família criadora da Bagdá Tapetes e da Casulo Tecidos, ambas em Salvador.

“Os baianos reverenciam os grandes nomes que por aqui deixaram suas marcas, mas existe uma nova safra talentosa que merece mais espaço”, afirmam os empresários. O acervo possui obras de todo o país e reúne nomes que vão dos tradicionais a jovens prodígios.

A galeria monta composições e demonstra as peças na casa dos clientes, sem custos. Na sede do local, o gosto pela inovação já fica no ar. No lugar das tradicionais paredes brancas, estão revestimentos em madeira e elementos vazados em aço funcionam como divisórias.

Além do próprio espaço, a Tria já promoveu exposições para além da galeria, exibindo curadorias em eventos como a Casacor Bahia de 2018, onde apresentou mais de 70 peças da galeria e 15 artistas de diferentes estados.

➨ Endereço: R. do Timbó, 368 - Caminho das Árvores, Salvador - BA, 41820-660

➨ Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 19h; aos sábados, das 9h às 14h.

➨ Telefone: (71) 2137-0056

2. Galeria Zeca Fernandes | @zecafernandesgaleria

A galeria do curador Zeca Fernandes vem desempenhando seu papel na capital baiana e também em São Paulo (no bairro Jardim América). Com foco em design, pintura e escultura, o espaço promove exposições e intercâmbio de artistas que contribuem para o fortalecimento da arte nacional.

A arte contemporânea local não fica de fora do acervo em suas diversas formas e nomes como Guel Silveira, Carlinhos Brown, Jamison Pedra, Bel Borba, Murilo, Cesar Romero, Sergio Rabinovitz, Flávia K, Lu Brito e Fátima Tosca também exibem obras no espaço, servindo como um capítulo atual do panorama da arte baiana.

Um dos focos da galeria, porém, é ressaltar o modernismo brasileiro. Portanto, com ênfase nos artistas nordestinos, o local propicia também o resgate da memória de grandes nomes, entre eles: Jenner Augusto, Calasans Neto, Mário Cravo, Genaro de Carvalho, Floriano Teixeira, Pancetti e Carybé.

No Instagram, a galeria apresenta diversos espaços bem decorados que contam com obras do próprio acervo. Assim, o perfil serve para inspirar, principalmente, àqueles apaixonados por arquitertura e decoração.

➨ Endereço: R. da Paciência, 149 - Rio Vermelho, Salvador - BA, 41950-010

➨ Horário de funcionamento: horário comercial (flexível)

➨ Telefone: (71) 3018-3703

3. Casa 149

O centro cultural Casa 149 é um estúdio de artes em geral, que mistura cursos artísticos e galeria própria. Geralmente com eventos gratuitos, o local ainda promove encontros diversos para exibição de filmes e debates literários.

Na galeria, que recebe diversas mostras, costumam ser inclusos desenhos, fotografias e pinturas. Esculturas e outras artes, porém, não são excluídas das possibilidades. Os artistas são dos mais diversos cantos do mundo, indo dos chilenos aos próprios baianos, e o espaço ainda conta com atrações musicais esporadicamente – o que sempre ocorre nos lançamentos de novas exposições.

Entre as oficinas possíveis, a Casa 149 promove cursos de pintura e desenho para iniciantes e avançados com horários flexíveis. É possível fazer também uma aula experimental gratuita para alunos novos sob agendamento.

➨ Endereço: R. da Paciência, 149 - Rio Vermelho, Salvador - BA, 41950-010

➨ Horário de funcionamento:

➨ Telefone: (71) 98864-7017 – WhatsApp

4. Prova do Artista | @provadoartista

Com enfoque nas artes plásticas em geral, a galeria Prova do Artista mescla pinturas, ilustrações, esculturas, artes de tecido e grafite. A Prova conta com mais de 32 anos de existência e realizou mais de 300 exposições de arte, individuais e coletivas de importantes artistas brasileiros.

Em parceria com empresas e entidades culturais, a galeria desenvolve projetos especiais, projetos editoriais e ainda promove inúmeras atividades e manifestações culturais. Com espaço também para artistas da nova geração, o ambiente expositivo está em permanente atividade e o acervo é renovado constantemente.

➨ Endereço: Travessa Bartholomeu de Gusmão, 13 - loja 01 - Rio Vermelho, Salvador - BA, 41950-310

➨ Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; aos sábados, das 9h às 13h.

➨ Telefone: (71) 3245-1660

5. Pena Cal Galeria | @penacalgaleria

Com foco principal em pinturas e fotos (quadros), a galeria Pena Cal mistura também outros itens das artes plásticas e, no Instagram, tem o costume de apresentar diversos espaços decorados que incluíram objetos da galeria. Também presente em São Paulo (no Jardim Paulista) e na capital baiana, a Pena transborda arte contemporânea.

No acervo, constam obras de importantes artistas brasileiros que fazem referência tanto a sua origem baiana quanto aos grandes talentos espalhados por todo Brasil. Anualmente, a galeria realiza exposições entre antigos e novos talentos, oferecendo ao mercado a possibilidade de realizar bons investimentos.

➨ Endereço: Alameda das Espatódeas, 479 - Caminho das Árvores, Salvador - BA, 41820-460

➨ Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; aos sábados, das 9h às 13h.

➨ Telefone: (71) 3272-4271